Кейт Уинслет попала в объектив украинского фотографа: что из этого вышло

Кейт Уинслет знает весь мир благодаря роли Розы в трагической истории любви "Титаник". Сейчас она остается такой же потрясающей и очаровывает мир своей красотой, а в объективе украинского фотографа Юлии Горбаченко она раскрылась с новых сторон.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram- профиль журнала Porter.

Кейт Уинслет в объективе украинского фотографа

Известная актриса снялась в стильной фотосессии, автором которой выступила Юлия Горбаченко - украинка. Девушка уже довольно давно живет и работает в Нью-Йорке и сотрудничает с известными fashion-изданиями. Кейт Уинслет на этот раз попала не только в объектив Юлии, но и стала главной героиней нового номера Porter.

На большинстве фотографий звезда киноленты "Титаник" предстала в черно-белых аутфитах. Она примеряла широкую рубашку Valentino Garavani, брючный костюм от The Row, пальто от Magda Butrym, жакет от бренда Khaite, брюки от Toteme, лоферы от очень популярного бренда Tod's.

Кейт Уинслет в объективе украинского фотографа (фото: instagram.com/portermagazine)

На каждой фотографии Винслет выглядит потрясающе, поскольку каждый образ подобран очень четко и с учетом стиля самой Кейт, хотя все представленные луга находятся в стиле оверсайз. Широкие рубашки, пиджаки и брюки.

На главной странице 48-летняя актриса предстала в белой рубашке от бренда Stella McCartney. Украшениями послужило лаконичное кольцо от Ileana Makri.

А прическа актрисы также, как и одежда, меняется, ведь на одних фото она с аккуратным пучком на затылке, а на других уже с распущенными волосами.

Кейт изображена очень серьезной и сосредоточенной - наверное, именно так ее видит Юлия. Но каждая фотография наполнена силой духа всемирно известной актрисы, которая многое в жизни уже прошла и стала примером для многих женщин и молодых девушек.

Следует отметить, что фотосессия от украинского фотографа стала иллюстрацией к развернутому интервью Кейт Уинслет.

Кейт Уинслет в объективе украинского фотографа (фото: instagram.com/portermagazine)