Кейт Міддлтон вперше відреагувала на народження дочки Маркл і Гаррі, хоча минув тиждень

Міддлтон під час візиту до Джилл Байден поділилася своїми найкращими побажаннями і передала привітання Гаррі і Меган, які тиждень тому знову стали батьками.

Про новонароджену племінницю дружина принца Вільяма говорила з великим захопленням.

Також герцогиня зізналася, що члени британської королівської сім'ї ще не бачили дитину, і ще не спілкувалися з Гаррі та Меган по відеозв'язку.

"Я бажаю їй всього найкращого. З нетерпінням чекаю можливості її побачити. Ми ще її не бачили, сподіваємося, що незабаром у нас буде можливість познайомитися з нею. Не можу дочекатися зустрічі з нею", - сказала Міддлтон.

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