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В Керчи установили елку с украинской символикой: оккупанты бесятся от злости (фото)

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Керчь, Понедельник 19 декабря 2022 12:17
В Керчи установили елку с украинской символикой: оккупанты бесятся от злости (фото) Новогодняя елка в Керчи с цветами Украины (фото: t.me/ssternenko)
Автор: Юлия Гаюк

Во временно оккупированном Крыму местные украсили новогоднюю елку в сине-желтых цветах. Так же подсветили и улицы. Коллаборанты уже проводят проверки и разыскивают "виновных".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил общественный деятель Сергей Стерненко.

Как выглядит крымская елка

Недавно в местных крымских пабликах появились фото новогодней елки. На фотографиях видно, что зеленая красавица в Керчи украшена шариками синего и желтого цвета.

Местные коллаборанты видят в этом диверсию, ведь избранные украшения отражают украинскую символику.

В Керчи установили елку с украинской символикой: оккупанты бесятся от злости (фото)В Керчи установили елку с украинской символикой: оккупанты бесятся от злости (фото)

Новогодняя елка в Керчи (фото: t.me/kerch_news)

По словам Стерненко, оккупационные власти уже проводят обыски и намерены наказать "виновных".

"Во временно оккупированном Крыму диверсия. В Керчи поставили елку с желтыми и синими игрушками. С такими же цветами уличное освещение. Оккупационная администрация проводит проверку и обещает наказать виновных (не шутка)", - пишет активист.

К тому же, уличное освещение оформили в аналогичных цветах.

Что сейчас в Крыму

На временно оккупированном полуострове все чаще горят склады и базы россиян. По словам постоянной представительницы президента в АР Крым Тамилы Ташевой, враг боится ВСУ.

"Некоторые пропагандисты говорят, что в Крыму ничего не происходит. Впрочем, на территории полуострова ведутся фактически окопные работы. Они роют их вдоль берега моря. Поэтому мы понимаем, что они очень переживают...", - рассказала она.

Владимир Зеленский сообщал, что операция по деоккупации Крыма еще не началась, однако он заверил, что остров снова станет украинским.

В Керчи установили елку с украинской символикой: оккупанты бесятся от злости (фото)

Акция в поддержку Крыма в Киеве (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

А Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что Украина вернет временно оккупированный Крым под свой контроль и роющие россияне на полуострове окопы, им не помогут.

"Если нужно будет за Крым воевать, мы будем воевать за Крым, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой", - сказал Данилов.

Раньше мы рассказывали, как неадекватная россиянка напала на украинку в Турции.

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