Какой церковный и народный праздник 21 сентября: самые главные запреты дня, у кого день ангела

21 сентября по новому церковному календарю, на который перешла Украина, - день памяти апостола от семидесяти Кодрата.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).

История этого дня

Святой Кодрат был одним из семидесяти апостолов, которые несли слово Божие людям и направляли их на путь истинной веры. Однажды он был жестоко избит толпой язычников. Кодрат выжил чудом, но был брошен в заточение, где умер от голода.

В 126 году апостол написал апологию, защищая свои убеждения, и представил ее императору Адриану. Под впечатлением речи Кодрата, правитель издал указ, запрещающий судить человека без достаточных доказательств.

Святой Ипат также заступился за иконы. Возмущенный правитель приказал подвергнуть святого различным жестоким пыткам, после чего его приговорили к смерти.

Относительно Кондрата и Игната, им необходимо было трудиться, молотить зерно и удобрять землю навозом. Таким образом, они обеспечили себе безбедный год и исполнили все задуманное.

Главные приметы 21 сентября

Какая погода в этот день, такая продержится еще в течение четырех недель.

Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер, ожидаются холодные зимние месяцы.

Если домашняя птица начала линять, это означает, что зима приближается.

Если днем холодно, а к вечеру потеплело, ожидается непогода.

Если листья березы начали желтеть с верхушки, следующая весна будет ранней, если снизу – поздней.

Если кроты наносили много соломы в свои норы, ожидается суровая зима.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя свататься в этот день – это сулит расставание пары.

В этот день не ходите в лес и не стойте на пороге, чтобы беды не случилось.

4 октября нельзя резать домашнюю птицу, иначе будет голод в семье.

Кто празднует день ангела 21 сентября

Ян, Петр, Нестор, Лаврентий, Константин, Иосиф, Иван, Дмитрий, Даниил, Вольдемар, Владимир, Василий, Валентин, Андрей и Александр.