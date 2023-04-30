Какой церковный праздник 30 апреля: что запрещено делать и кто празднует именины

Что известно о святом Зосиме

По преданию, он с детства интересовался духовной жизнью и христианством. Впоследствии юноша познакомился с монахом Германом, жившим на Соловецком острове. Они построили там келью, в которую начали приезжать монахи и ученики.

Желающих приехать в келью было так много, что святые построили храм. Игуменом его стал святой Зосим. С тех пор он известен как духовный наставник и упорный защитник христианства.

Что нельзя сегодня делать

Нельзя долго смотреть в зеркало.

В последний день апреля вечером нельзя печь хлеб. Предки верили, что он принесет болезни и несчастья.

В этот день никому не рассказывайте свои сны.

Традиции 30 апреля

В последний день весны наши предки чествовали пчел и потому выставляли на улицу ульи. Для этого они совершали специальный ритуал: накрывались столы с хлебом и солью, ставили бокалы с водой, а затем обходили все ульи с зажженной свечой, окропляли их святой водой.

Надо было обязательно произнести: "Рой роится - Зосима веселится".

Кроме того, 30 апреля упорно ели мед, пили медовуху, чтобы укрепить здоровье и иметь хороший урожай в этом году.

Народные приметы этого дня

На вишню садятся пчелы - хорошо уродят плодовые деревья.

Пчелы летают лениво - будет мало меда.

На ольхе много сережек - хорошо уродит овес, а если много шишек - ячмень.

Пошел дождь утром - к ясному дню.

Какого хлеба полетели пчелы, того урожая ждать.

Если пчелы хорошо пережили зиму, будет хороший урожай гречки.

Муравьи в доме - к счастью.

Грачи играют - на хорошую погоду.

Кто празднует именины

30 апреля свой день ангела отмечают Михаил, Мария, Тамара, Фёдор, Александр.