Какой церковный праздник 30 апреля: что запрещено делать и кто празднует именины

30 апреля по православному календарю чтят память святого Зосима, которого еще называют Зосим Пчельник. Считается, что именно он является покровителем пчел и пасек.
О запретах, приметах, традициях и именинах этого дня - читайте в материале Styler.
По преданию, он с детства интересовался духовной жизнью и христианством. Впоследствии юноша познакомился с монахом Германом, жившим на Соловецком острове. Они построили там келью, в которую начали приезжать монахи и ученики.
Желающих приехать в келью было так много, что святые построили храм. Игуменом его стал святой Зосим. С тех пор он известен как духовный наставник и упорный защитник христианства.
В последний день весны наши предки чествовали пчел и потому выставляли на улицу ульи. Для этого они совершали специальный ритуал: накрывались столы с хлебом и солью, ставили бокалы с водой, а затем обходили все ульи с зажженной свечой, окропляли их святой водой.
Надо было обязательно произнести: "Рой роится - Зосима веселится".
Кроме того, 30 апреля упорно ели мед, пили медовуху, чтобы укрепить здоровье и иметь хороший урожай в этом году.
30 апреля свой день ангела отмечают Михаил, Мария, Тамара, Фёдор, Александр.
Раньше мы рассказывали, почему нельзя ставить на стол пустую бутылку.
А еще писали о том, кому из знаков Зодиака не будет везти в мае.