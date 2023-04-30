ua ru
Вс, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какой церковный праздник 30 апреля: что запрещено делать и кто празднует именины

Новина українською →
Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 06:02
Какой церковный праздник 30 апреля: что запрещено делать и кто празднует именины Какой сегодня праздник (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

30 апреля по православному календарю чтят память святого Зосима, которого еще называют Зосим Пчельник. Считается, что именно он является покровителем пчел и пасек.

О запретах, приметах, традициях и именинах этого дня - читайте в материале Styler.

Что известно о святом Зосиме

По преданию, он с детства интересовался духовной жизнью и христианством. Впоследствии юноша познакомился с монахом Германом, жившим на Соловецком острове. Они построили там келью, в которую начали приезжать монахи и ученики.

Желающих приехать в келью было так много, что святые построили храм. Игуменом его стал святой Зосим. С тех пор он известен как духовный наставник и упорный защитник христианства.

Что нельзя сегодня делать

  • Нельзя долго смотреть в зеркало.
  • В последний день апреля вечером нельзя печь хлеб. Предки верили, что он принесет болезни и несчастья.
  • В этот день никому не рассказывайте свои сны.

Традиции 30 апреля

В последний день весны наши предки чествовали пчел и потому выставляли на улицу ульи. Для этого они совершали специальный ритуал: накрывались столы с хлебом и солью, ставили бокалы с водой, а затем обходили все ульи с зажженной свечой, окропляли их святой водой.

Надо было обязательно произнести: "Рой роится - Зосима веселится".

Кроме того, 30 апреля упорно ели мед, пили медовуху, чтобы укрепить здоровье и иметь хороший урожай в этом году.

Народные приметы этого дня

  • На вишню садятся пчелы - хорошо уродят плодовые деревья.
  • Пчелы летают лениво - будет мало меда.
  • На ольхе много сережек - хорошо уродит овес, а если много шишек - ячмень.
  • Пошел дождь утром - к ясному дню.
  • Какого хлеба полетели пчелы, того урожая ждать.
  • Если пчелы хорошо пережили зиму, будет хороший урожай гречки.
  • Муравьи в доме - к счастью.
  • Грачи играют - на хорошую погоду.

Кто празднует именины

30 апреля свой день ангела отмечают Михаил, Мария, Тамара, Фёдор, Александр.

Раньше мы рассказывали, почему нельзя ставить на стол пустую бутылку.

А еще писали о том, кому из знаков Зодиака не будет везти в мае.

Читайте РБК-Украина в Google News
свята України Праздники в Украине