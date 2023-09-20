Какой церковный праздник 20 сентября: что запрещено делать, а что - нужно
20 сентября по новому церковному календарю - день памяти великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта. В народе праздник называют Астафий Ветряк и считают днем мельников, когда эти труженики ветряных мельниц начинали молоть зерно нового урожая.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В чем суть праздника
В библейских сказаниях говорится о великих испытаниях, которые выдержал римский полководец Плакида, после крещения принявший имя Евстафий. Он был военначальником во время правления императоров Тита и Траяна.
Однажды во время охоты в лесу к всаднику обратился Спаситель - образ Христа возник между рогов оленя. После этого Плакида принял Веру, а вместе с ним и вся семья. Праведник стойко и смиренно выдержал сходные с ветхозаветным Иовом испытания, и в 118 году принял мученическую смерть, отказавшись поклониться языческим идолам.
Вместе с ним были убиты и супруга Феопистия с детьми Агапием и Феопистом. Все они причислены церковью к лику святых.
Главные приметы этого дня
- Если в этот день дует северный ветер - жди стужу; если южный - скоро потеплеет; если западный - придут дожди; а восточный ветер обещал сухую и солнечную погоду
- Сегодня южный ветер также сулил богатый урожай озимых в следующем году
- Если на Астафий Ветряк погода сырая и туманная, значит весь осенний сезон должен быть благоприятным.
Что нельзя делать в этот день
- Запрещено стряхивать воду с вымытых рук.
- Нельзя дарить подарки.
- Лучше не уходить в лес, ведь можно легко заблудиться.
Для хозяек существовал запрет возвращать или передавать другим в этот день любую посуду или кухонную утварь пустой - обязательно нужно было хоть что-нибуть положить в нее. Считалось, что в противном случае в дом придет голод и безденежье.
Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.
А также делились церковным календарем на 2024 год.