Какой церковный праздник 15 сентября: что запрещено делать, а что - нужно

В чем суть праздника

Святой Никита был покрещен и начал проповедовать христианство среди своих соплеменников готфов.

Он не раз открывал в грехах правителя Атанариха, поддерживавшего язычество. После этого его задержали и жестоко пытали. Язычники пытались заставить Никиту отречься от Господа, но он не сделал этого. Никиту приговорили к смерти через сожжение.

Однако Бог защитил тело проповедника. Позже мощи великомученика Никиты перенесли в Константинополь.

В народе 15 сентября - праздник Никита Гусятник. В это время обычно шли охотиться на диких гусей, а также забивали домашних.

Наши предки молились святому Никите о заступничестве в бедах, защите от злых людей, гонителей и обидчиков, а также от нападений невидимых врагов. В этот день постарайтесь сделать больше добрых дел - хотя бы небольших. Например, помочь кому-то, подать милостыню, покормить бездомных животных.

Приметы на 15 сентября

Гусь поднял лапу – готовьтесь к стуже.

Дождливый день – весна наступит поздно и будет сырой.

Утки ныряют в ставку – ближайшие дни будут дождливыми.

Если 28 сентября ясно, то на следующий день будет ветрено.

Чтобы зубы весь год не болели, в этот день нужно отведать блюдо из репы.

День благоприятен для дальних поездок.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит заниматься какими-либо серьезными делами, их следует отложить.

Отложите покраску и стрижку волос – это лучше сделать в другой раз.

Также запланируйте генеральную уборку на другой день.

Нельзя поднимать с земли деньги и монеты – говорят, что можно еще 3 года жить в нищете и избавиться от счастья.

У кого 28 сентября День ангела

Сегодня именины празднуют Валериан, Герасим, Иван, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Мария, Никита и Степан.