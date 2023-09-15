Какой церковный праздник 15 сентября: что запрещено делать, а что - нужно

15 сентября 2023 года по новому церковному календарю - день памяти великомученика Никиты Готфского. В народе день назывался Никита - гусятник.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, узнайте дальше в материале Styler.
Святой Никита был покрещен и начал проповедовать христианство среди своих соплеменников готфов.
Он не раз открывал в грехах правителя Атанариха, поддерживавшего язычество. После этого его задержали и жестоко пытали. Язычники пытались заставить Никиту отречься от Господа, но он не сделал этого. Никиту приговорили к смерти через сожжение.
Однако Бог защитил тело проповедника. Позже мощи великомученика Никиты перенесли в Константинополь.
В народе 15 сентября - праздник Никита Гусятник. В это время обычно шли охотиться на диких гусей, а также забивали домашних.
Наши предки молились святому Никите о заступничестве в бедах, защите от злых людей, гонителей и обидчиков, а также от нападений невидимых врагов. В этот день постарайтесь сделать больше добрых дел - хотя бы небольших. Например, помочь кому-то, подать милостыню, покормить бездомных животных.
Не стоит заниматься какими-либо серьезными делами, их следует отложить.
Отложите покраску и стрижку волос – это лучше сделать в другой раз.
Также запланируйте генеральную уборку на другой день.
Нельзя поднимать с земли деньги и монеты – говорят, что можно еще 3 года жить в нищете и избавиться от счастья.
Сегодня именины празднуют Валериан, Герасим, Иван, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Мария, Никита и Степан.
Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.
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