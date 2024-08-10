Какой праздник завтра: приметы и запреты 11 августа

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Архидиакон Евпл был христианским мучеником, пострадавшим в 304 году во времена императоров Диоклитиана и Максимиана. Служил в городе Катани на Сицилии. Он всегда носил с собой Евангелие, проповедуя среди язычников слово Божие.

Однажды, когда Евпл читал Евангелие своим ученикам, его схватили и привели к правителю города Калвисиана. Он был решительным в своих словах і говорил, что есть и всегда будет христианином и смело осуждал языческие верования.

За это его бросили в тюрьму на семь дней и пытали разными жестокими методами. По легендам Бог лично создал источник воды для Евпла, чтобы тот мог утолить жажду.

Когда Евпл во второй раз предстал перед судом, он продолжал твердо стоять на своем, отказываясь отречься от христианской веры. Судья был разгневан его стойкостью и приказал отрезать ему уши и подготовить к смертной казни. Перед смертью Евплу разрешили помолиться. Тогда он снова стал проповедовать Евангелие.

Его слова настолько тронули присутствующих, что многие из них уверовали во Христа. Вопреки своей мученической смерти, Евпл смог донести до людей истину, в которую верил, и вдохновить их на новую веру.

Евпл Катанский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра, 11 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ссориться с близкими

Ругаться и сплетничать

Лениться или переедать

Также не рекомендуется ходить возле болотистых мест в этот день. Наши предки верили, что в этот день можно встретить "блуждающие огоньки", которые могут завести в трясину.

Народные приметы и традиции этого дня

Солнце ярко светит - в сентябре будет мало дождей.

Утром стелется густой туман - ожидайте теплую погоду

Мало грибов и много орехов - к морозной зиме

Весь день не было ветра - скоро начнется сезон дождей.

Издавна украинцы считали этот день особенным и верили, что нечистая сила становится сильнее и может навредить.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Василий, Макар, Максим, Марк, Александр, Федор, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: