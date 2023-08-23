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Какой праздник в церкви 23 августа: что категорически нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

Какой церковный праздник 23 августа (Getty Images)
Автор: Styler

23 августа 2023 года церковь отмечает день памяти святого Лаврентия Римского.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте на Styler.

В чем суть праздника

Лаврентий родился в городе Оска (сейчас территория Испании) и был учеником архидьякона Сиксты. Когда Сикст II стал римским епископом, Лаврентия рукоположили в диакона, поручив ему заботу о больных и надзор за имуществом церкви. Диаконами также были Феликиссим и Агапит.

Святой стал первой жертвой правителя. Во время жестоких пыток и страданий мученика воин Роман стал свидетелем появления ангела. Поэтому Роман стал умолять святого крестить его. Лаврентий выполнил его просьбу, но оба были казнены.

Вскоре святой Сикст был также схвачен и посажен в темницу вместе с двумя своими диаконами Феликсисимом и Агапитом. Святым отрубили головы.

Наши предки в этот день с особенным уважением относились к воде. Люди верили, что 23 августа она обладает целебными свойствами. Особенно чудотворной была утренняя роса.

В старину девушки с самого утра ходили умываться в источник, чтобы продолжить здоровье и молодость.

Народные приметы этого дня

  • Если появилась вечерняя заря с красноватым оттенком, а заходящее солнце также раскраснелось - ночью будет гроза.
  • Когда в летнее время в прохладную погоду слышен гром, то такая погода будет долго.
  • Если сорняки летом растут особенно высокие — зима будет снежной.

Что нельзя делать на Лаврентия

  • На Лаврентия нельзя купаться в реках и любых других водоемах.
  • Нельзя убирать в доме.
  • Стоит воздержаться от приготовления пищи.
  • Не стоит браться за спицы и иглы.

Сегодня День ангела у людей с такими именами: Лаврентий, Лавр, Афанасий, Роман, Афанасий, Феликс и Вячеслав.

 

Напомним, что Верховная рада уже официально утвердила новые даты двух церковных праздников: Рождества и Покрова.

Ранее мы писали также обо всех церковных датах августа 2023 года.

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