Какой праздник в церкви 23 августа: что категорически нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

23 августа 2023 года церковь отмечает день памяти святого Лаврентия Римского.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте на Styler.
Лаврентий родился в городе Оска (сейчас территория Испании) и был учеником архидьякона Сиксты. Когда Сикст II стал римским епископом, Лаврентия рукоположили в диакона, поручив ему заботу о больных и надзор за имуществом церкви. Диаконами также были Феликиссим и Агапит.
Святой стал первой жертвой правителя. Во время жестоких пыток и страданий мученика воин Роман стал свидетелем появления ангела. Поэтому Роман стал умолять святого крестить его. Лаврентий выполнил его просьбу, но оба были казнены.
Вскоре святой Сикст был также схвачен и посажен в темницу вместе с двумя своими диаконами Феликсисимом и Агапитом. Святым отрубили головы.
Наши предки в этот день с особенным уважением относились к воде. Люди верили, что 23 августа она обладает целебными свойствами. Особенно чудотворной была утренняя роса.
В старину девушки с самого утра ходили умываться в источник, чтобы продолжить здоровье и молодость.
Сегодня День ангела у людей с такими именами: Лаврентий, Лавр, Афанасий, Роман, Афанасий, Феликс и Вячеслав.
Напомним, что Верховная рада уже официально утвердила новые даты двух церковных праздников: Рождества и Покрова.
Ранее мы писали также обо всех церковных датах августа 2023 года.