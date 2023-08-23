Какой праздник в церкви 23 августа: что категорически нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

В чем суть праздника

Лаврентий родился в городе Оска (сейчас территория Испании) и был учеником архидьякона Сиксты. Когда Сикст II стал римским епископом, Лаврентия рукоположили в диакона, поручив ему заботу о больных и надзор за имуществом церкви. Диаконами также были Феликиссим и Агапит.

Святой стал первой жертвой правителя. Во время жестоких пыток и страданий мученика воин Роман стал свидетелем появления ангела. Поэтому Роман стал умолять святого крестить его. Лаврентий выполнил его просьбу, но оба были казнены.

Вскоре святой Сикст был также схвачен и посажен в темницу вместе с двумя своими диаконами Феликсисимом и Агапитом. Святым отрубили головы.

Наши предки в этот день с особенным уважением относились к воде. Люди верили, что 23 августа она обладает целебными свойствами. Особенно чудотворной была утренняя роса.

В старину девушки с самого утра ходили умываться в источник, чтобы продолжить здоровье и молодость.

Народные приметы этого дня

Если появилась вечерняя заря с красноватым оттенком, а заходящее солнце также раскраснелось - ночью будет гроза.

Когда в летнее время в прохладную погоду слышен гром, то такая погода будет долго.

Если сорняки летом растут особенно высокие — зима будет снежной.

Что нельзя делать на Лаврентия

На Лаврентия нельзя купаться в реках и любых других водоемах.

Нельзя убирать в доме.

Стоит воздержаться от приготовления пищи.

Не стоит браться за спицы и иглы.

Сегодня День ангела у людей с такими именами: Лаврентий, Лавр, Афанасий, Роман, Афанасий, Феликс и Вячеслав.