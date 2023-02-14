Какой праздник празднует церковь 14 февраля: самые строгие запреты, у кого день ангела

14 февраля - это День памяти святого мученика Трифона. Он родился в одной из областей Малой Азии - Фригии, неподалеку от города Апамеи, в селении Кампсада. Его родители были простые и благочестивые крестьяне.

Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы этого дня – узнайте ниже в материале Styler.

Святой Трифон

Святой мученик Трифон родился в бедной христианской семье. С детства он отличился даром чудотворения, мог исцелять болезни и изгонять бесов силой молитвы. Существует легенда, что однажды он даже спас свою деревню от голода, когда на урожай напали насекомые. Во время правления императора Декия, преследовавшего христиан, Трифон был арестован.

Он находился в тюрьме и мужественно переносил все издевательства. Однажды во время пыток явился ему ангел Божий и положил на голову Трифону красивую корону. На следующий день святого избили очень жестоко. А в конце отрубили голову. Христиане думали похоронить тело мученика в Никее, но во сне им пришел сам Трифон и попросил отвезти его на родину.

14 февраля молятся святому мученику Трифону, чтобы получить благополучную охоту, защитить урожай от вредителей и насекомых. Наши предки верили, что искренняя молитва святому Трифону поможет вылечить от храпа и болезней глаз.

Главные приметы на Трифона

Погода на Трифона указывает погоду в течение месяца. Если в этот день тепло, то ближайшие 30 дней будут теплые.

Снег идет – к дождливой весне.

Морозный день – весна будет поздней и холодной.

Увидеть падающую звезду – к теплой весне.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя дарить острые предметы, часы.

Нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.

14 февраля именины празднуют: Анастасий, Василий, Давид, Карион, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.