Какой праздник сегодня: приметы и запреты 30 октября

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Священномученик Зиновий, епископ Эгейский, и его сестра Зиновия стали мучениками в 285 году в Киликии. Они с детства приняли христианскую веру от родителей и вели благочестивую жизнь. В зрелом возрасте Зиновий и Зиновия раздали свое имущество бедным.

Зиновий получил от Бога дар исцеления и был избран епископом местной общины. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, Зиновий стал первым, кого схватили. Во время суда он подвергся жестоким пыткам, но не отказался от веры. Его сестра Зиновия, видя страдания брата, также исповедовала свою веру и испытала мучения.

Удивительно, но они оставались невредимыми после всех пыток. Пораженные их стойкостью, палачи отсекли им головы. Пресвитер Гермоген тайно похоронил их тела, почитая их героическую веру.

Зиновий и сестра его Зиновия (изображение: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 30 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить, конфликтовать

Признаваться в любви, венчаться

Отказывать нуждающимся в помощи

Просить или давать деньги взаймы.

Наши предки считали, что если незамужние девушки в этот день попробуют заячье мясо, то скоро смогут найти жениха.

Народные приметы и традиции этого дня

Если утром слышно пение птиц - ночью ударят морозы

Много паутины на деревьях - будет тепло

Мало звезд на небе - приближается метель

Домашние животные крепко спят - к потеплению.

Сегодня охотники обычно готовились к охоте на зайцев. В этот период также прилетали снегуры, и если их было много, верили, что зима близка.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Артем, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Александр, Алена, Анастасия, Елена, Илона.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: