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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 3 сентября

Церковный праздник 3 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 3 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святого Анфима, епископа Никомидийского по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Теоктист был выдающимся христианским подвижником и чудотворцем, жившим в IV веке. Родился в Иконии (теперь Конья, Турция) в благочестивой семье. С юных лет он стремился к духовному совершенствованию и вступил в монастырь, где посвятил себя молитве и посту.

Позже он отправился в пустыню во избежание светской суеты и еще больше погрузиться в молитву. Там он встретил святого Евфимия Великого, и вместе они начали вести аскетическую жизнь.

В 420 году Евфимий и Теоктист основали монастырь недалеко от Иерусалима. Этот монастырь стал важным духовным центром, где монахи служили Богу и соблюдали строгие правила. Теоктист, ставший настоятелем монастыря, руководил им с великой мудростью и любовью.

Святой Теоктист прожил долгую и праведную жизнь, достигнув большого духовного уровня. Его подвиги и чудеса принесли ему большое уважение среди верующих. Он умер в старости, оставив после себя важное наследие как духовный наставник и подвижник.

Мученичество святого Анфима (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 3 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и обсуждать кого-то за спиной
  • Планировать свадьбу или делать предложение
  • Поднимать чужие деньги с земли.
  • Прислушиваться к чужим советам.

Также одиноким девушкам не рекомендуется выходить из дома после заката, поскольку издавна украинцы верили, что сегодня нечистая сила может превратить их в злых ведьм.

Этот день считается несчастливым для сватовства и свадеб. В прежние времена существует поверье, что брак, заключенный в этот день, может быстро распасться. Кроме этого, сегодня не советуют приглашать гостей, ведь вечер, скорее всего, окажется тяжелым и неприятным. Поэтому это может доставить больше неудобств, чем радости.

Народные приметы и традиции этого дня

  • После обеда пошел дождь - надвигается ненастье
  • Слышно, как гремит - к теплой осени
  • Много паутины - сентябрь будет солнечным
  • Красный закат - будет похолодание
  • Весь день тепло - осень придет поздно
  • На калине много ягод - к морозной зиме.

3 сентября народный праздник является идеальным для рукоделия. В старину девушки посвящали этот день вышиванию свадебных рушников. Осень приближалась, и свадебный сезон начинался. Каждая невеста должна была вышить полотенце для своего праздничного дня, демонстрируя свои рукодельные способности.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Василиса.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День рождения бюстгальтера
  • День открытия уникальности ДНК
  • День открытия новой двери.

Раньше мы рассказывали о Родительской субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, почему в церкви во время молитвы хочется зевать .

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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