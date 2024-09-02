Какой праздник сегодня: приметы и запреты 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, праздник - православные украинцы чтят память мученика Маманта, а также преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерского монастыря по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Мамонт родился около 259 года в семье христиан Феодота и Руфины. Его родителей заключили в тюрьму из-за их веры, где они и умерли. Маленького Маманта взяла на воспитание благочестивая вдова.
С юных лет Мамант начал проповедовать христианское учение и обратил многих своих сверстников в веру. За это его арестовали и привели в суд. Император Аврелиан пытался убедить его отречься от веры, но тщетно. Когда попытки императора потерпели неудачу, Маманта начали пытать.
По легендам, в тюрьме к Мамонту взошел ангел и велел бежать в пустыню на гору близ Кесарии. Так он и сделал, построив у горы церковь и жив отшельником. По легендам, у него был дар от Бога - дикие звери приходили и слушали его проповеди. Питался Мамант молоком диких коз, а сыр раздавал нуждающимся.
Впоследствии императорские воины снова схватили его, подвергли пыткам, и наконец Мамант принял мученическую смерть.
Мамант Кесарийский (изображение: Википедия)
Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, родился в начале XI века в Любече близ Чернигова. При крещении получил имя Антипа. В молодости отправился на святую гору Афон, где принял постриг и несколько лет жил в пещере.
Вернувшись в Киев, Антоний поселился в пещере возле села Берестово, где продолжал жить по афонским традициям, питаясь черным хлебом и водой через день. Его подвиги стали известны, и к нему стали приходить люди по совету и благословению.
Когда количество монахов возросло, Антоний перешел в другую пещеру, оставив руководство Феодосийским монастырем. Он ввел в монастыре строгий устав, где все работали вместе, начиная каждое дело с молитвы. Феодосий был примером в труде и благочестии и организовал убежище для нищих и слепых, выделяя на них часть доходов монастыря.
Икона святого Антония Печерского (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
В это время крестьяне также собирали поздний картофель. Кроме того, 2 сентября считается благоприятным днем для свадеб.
Святого Маманта считали покровителем коз и овец, и люди молились ему о здоровье скота.
Сегодня именины празднуют: Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Стефан.
За гороскопом люди, родившиеся завтра -Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали о Родительской субботе в сентябре: когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.