Какой праздник сегодня: приметы и запреты 13 декабря: приметы и запреты
В пятницу 13 декабря православная церковь почитает память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. По старому календарю раньше праздновали День Андрея Первозванного.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также о том, кто празднует день ангела.
История церковного праздника
Святые мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест жили в Севастии, во времена правления язычника-императора Диоклетиана. Когда начались жестокие преследования христиан, Авксентия, который был пресвитером Аравийской церкви, схватили и бросили в тюрьму, вместе с другими христианами.
Когда верующие отказались отречься от своей веры, их подвергли пыткам. Видя непоколебимость веры, военачальник Евстратий, который тайно был христианином, решил исповедаться. Вместе с ним признал свою веру воин Орест, а также Мардарий и Евгений.
За это христиан подвергли пыткам и казнили. Мучеников отнесли к лику святых, а в народе 13 декабря стало Днем Евстратия или Евстрата. В этот день предки определяли погоду, а также верили в возможность исцеления от болезней.
Что сегодня нельзя делать
Чтобы не испортить сегодняшний день, не следует делать следующее:
- ругаться и ссориться
- оставлять метлу или веник на видном месте
- начинать новые дела
- одалживать одежду другому человеку
Поскольку по старому календарю 13 декабря отмечали День Андрея, раньше в этот день устраивали вечерницы, с различными обрядами и гаданиями.
Главные приметы этого дня
- Если 13 декабря на улице облачно, однако сквозь них пробиваются солнечные лучи - скоро будут морозы.
- Какая погода будет со Дня Евстрата 12 дней - такая погода будет 12 месяцев.
- Какая погода сегодня - такая будет и в январе.
- Если 13 декабря в небе летают птицы - скоро будет метель.
У кого день ангела сегодня
13 декабря, по новому стилю, день ангела отмечают обладатели таких имен: Арсений, Аркадий, Василий, Емельян, Алексей, Владимир, Григорий, Евгений, Николай, Иван, Александр, Яков.
К тому же по старому стилю сегодня именины у людей с такими именами: Ян, Андрей, Иван.
Недавно мы писали о том, какие церковные праздники будут в декабре 2024 года.
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При написании материала использовались такие источники: Церковный календарь, сайт Андреевской Церкви, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.