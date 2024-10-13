Какой праздник сегодня: приметы и запреты 13 октября

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Карпо и Папы, святые мученики из Пергама, прославились своей преданностью Христовой вере и праведностью. Карпо стал епископом в Тиатире, а Папилло - диаконом. Они вели строгую аскетическую жизнь, ограничивая себя во всем, что не было необходимым. Их добродетельный пример и учение вдохновляли многих людей, которые, слушая их слова, принимали христианство.

Узнав об их деятельности, император Декий приказал советнику Валерию захватить святых. Валерий собрал людей на жертвоприношение языческим богам, но Карпо и Папилло, не принимая этого, продолжали молиться. Когда их схватили и привели к Валерию, они твердо отказались поклоняться фальшивым богам, несмотря на угрозу наказания.

Святые мученики твердо защищали свою веру, заявив, что не будут грешить против Бога, которому благодарны за все сотворенное. Вдруг произошло чудо: земля затряслась, и языческие идолы упали, разбившись в прах. Однако Валерий, оставаясь в злобе, приказал заковать мучеников в кандалы и водить их по городу, надеясь сломить их веру.

Несмотря на тяжелые испытания и издевательства, Карп и Папилло не отказались от веры. Валерий пытался убедить их, что поклонение языческим богам сделало Рим могущественным, обещая богатство и благосклонность царя, если они откажутся от христианства. Однако святые твердо заявили, что не отступят от своей веры, отмечая, что истинный Бог сотворил все и пришел, чтобы спасти человечество от греха.

Разгневанный, Валерий приказал связать мучеников и привести их в город Сардии, где они испытали новые страдания. Их привязали к коням и заставили бежать за ними, нанося страшные мучения. Вместе с ними страдал и их верный слуга Агатодор, поддерживавший своих хозяев в этом тяжелом испытании.

День памяти святым мученикам Карпа, Папиллы, Агатоника и тех, что с ними (изображение: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 13 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться, злословить

Хвастаться достижениями

Принимать гостей

Носить черную одежду.

Также не рекомендуется открывать окна дома, поскольку это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Кроме того, лучше избегать покупки новых вещей, ведь они не прослужат долго.

Народные приметы и традиции этого дня

На небе быстро плывут облака - надвигается ливень

Весь день погода стабильная - еще долго будет пасмурно

Небо темного цвета - в ближайшее время пойдет дождь

Много шелухи на луке - зима будет суровой.

Наши предки традиционно посещали баню, чтобы "смыть с себя" не только физическую грязь, но и грехи. После этого они устраивали посиделки, что становилось важной частью их культуры и общения.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Злата.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: