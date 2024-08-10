RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой праздник сегодня: приметы и запреты 10 августа

Церковный праздник 10 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 10 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Лаврентия по новому церковному календарю. В народе этот день называют Лаврентий Заречник.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Лаврентий родился около 225 в Испании. Переехал в Рим, где стал учеником архидьякона Папы Сикста II и отвечал за церковное имущество и помощь бедным в Риме. После смерти наставника занял его место.

Когда император Валериан начал преследование христиан, Лаврентий раздал все церковное имущество нуждающимся и сиротам, подчеркивая, что именно они являются настоящим богатством Церкви.

Правитель издал приказ арестовать и казнить большинство христианских лидеров, в том числе Лаврентия. Сначала его отправили в тюрьму, где долго пытали огнем и раскаленным железом, заставляя отказаться от истинной веры. Рассказывают, что Лаврентий шутил над своими мучителями, не обращая внимания на физические страдания.

Даже за решеткой и охраной святой продолжал помогать людям и исцелять их недуги. Через три дня архидьякон был казнен. Ничто не смогло поколебать веру мученика, он остался предан Христу до конца и принял страшную судьбу как настоящий герой.

Святой Лаврентий считается покровителем поваров, пивоваров, библиотекарей, комиков, резников, наставником учеников, студентов и семинаристов, а также заступником бедных и нуждающихся.

Святой Лаврентий, мозаика в Софийском Соборе Киева (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 10 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и спорить с родными
  • Рассказывать о своих планах
  • Отказывать в помощи или лениться
  • Завидовать и сплетничать.

Также не рекомендуется ходить босиком по траве - могут заболеть ноги. Вместо этого нужно умываться свежей росой до восхода солнца. Наши предки верили, что такой ритуал "смывает" все болезни и укрепляет здоровье. 

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром появился иней - к холодной, ранней зиме
  • Идет сильный дождь - осень затянется надолго
  • Спокойная вода в реках - осень и зима будут теплыми
  • Весь день жара - ждите дождливую осень
  • Солнечная погода - до конца лета рыбалка будет удачной
  • Птицы скрылись и молчат - скоро начнется дождь
  • Пожелтели листья на липе - к ранней осени.

По народному календарю сегодня отмечают праздник Лаврентий Заречник. В конце лета рассветы и закаты часто бывают красных, а иногда даже багровых оттенков, отсюда и пошло название.

По старым обычаям, праздник 10 августа также называют: Лаврентий день, Прохоров день, Прохори-Пармены.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Роман, Вячеслав, Афанасий.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день логинга
  • Международный день биодизельного топлива
  • Всемирный день льва
  • День обновления биографии.

Ранее мы уже рассказывали, какие существуют церковные запреты и правила, а также почему они важны.

Также читайте можно ли донатить на оружие во время войны - объяснение церкви.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, РКЦ, Sogodni Svyato, Сredo, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарьПраздники