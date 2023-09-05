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Какой праздник 5 сентября: что сегодня категорически нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела

Какой церковный праздник 5 сентября (Getty Images)
Автор: Styler

5 сентября православные христиане чтят память священника Захария и его супруги Елисаветы.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела и приметы дня, узнайте дальше в материале Styler.

История этого праздника

По Евангелие от Луки Захария и его супруга Елисавета долгое время не имели детей. Захария был священником, а Елисавета - сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Как-то Захарии явился архангел Гавриил и сообщил, что вскоре у них родится сын - у него будет миссия подготовить людей к пришествию Спасителя. Тогда Захария не поверил ангелу и потерял дар речи. Обрел речь он лишь после рождения сына, когда нужно было назвать младенца. Его, по внушению Святого Духа, назвали Иоанном.

Раньше считалось, что 5 сентября - это несчастливый день. В эту дату любые предсказания и гадания в эту дату обязательно сбывались.

В народе выгоняли лихорадку с помощью березовых веников, ведь верили, что нечистая сила испугается и не придет зимой. Также существовало мнение, что родившийся в этот день человек обладает чрезвычайными способностями. Поэтому такие люди часто были пастухами, чтобы защитить овец от злых духов.

Те, кто очень хотел детей, молились Захарии и Елисавете о рождении ребенка.

Что сегодня нельзя делать

  • запрещено сквернословить и ругаться;
  • нельзя давать пустые обещания - они приравниваются в этот день ко лжи и обману;
  • не следует носить грязную или рваную одежду - рискуете притянуть к себе болезни.

Главные приметы этого дня 

  • облака на рассвете красные - жди ненастья;
  • на рябине много ягод - к дождливой осени.
  • листья на рябине пожелтели - зима будет ранней;
  • облака плывут низко - будет дождь;
  • лягушек не видно и не слышно - перед непогодой.

Кто сегодня празднует День ангела

Ефрем, Иоанн, Николай, Павел. 

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

А также делились церковным календарем на 2024 год.

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