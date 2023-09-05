Какой праздник 5 сентября: что сегодня категорически нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела

5 сентября православные христиане чтят память священника Захария и его супруги Елисаветы.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела и приметы дня, узнайте дальше в материале Styler.
По Евангелие от Луки Захария и его супруга Елисавета долгое время не имели детей. Захария был священником, а Елисавета - сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Как-то Захарии явился архангел Гавриил и сообщил, что вскоре у них родится сын - у него будет миссия подготовить людей к пришествию Спасителя. Тогда Захария не поверил ангелу и потерял дар речи. Обрел речь он лишь после рождения сына, когда нужно было назвать младенца. Его, по внушению Святого Духа, назвали Иоанном.
Раньше считалось, что 5 сентября - это несчастливый день. В эту дату любые предсказания и гадания в эту дату обязательно сбывались.
В народе выгоняли лихорадку с помощью березовых веников, ведь верили, что нечистая сила испугается и не придет зимой. Также существовало мнение, что родившийся в этот день человек обладает чрезвычайными способностями. Поэтому такие люди часто были пастухами, чтобы защитить овец от злых духов.
Те, кто очень хотел детей, молились Захарии и Елисавете о рождении ребенка.
Ефрем, Иоанн, Николай, Павел.
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