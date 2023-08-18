Какой праздник 18 августа: что категорически нельзя делать сегодня, кого поздравить с Днем ангела

Традиции этого дня

В старости Евстигний решил полностью посвятить себя Богу, все время проводил время в молитвах, а также совершал добрые дела и посещал храмы.

Наши предки совершали специальный обряд, чтобы посевы скорее созревали. По традиции, нужно было съесть в этот день хлеб с луком, запивая квасом. А еще большой удачей считается в этот день найти на поле стебель с 12-ю колосьями. Зерна с него хранят до следующей весны и первыми засевают.

18 августа была распространена традиция, согласно которой запрещалось есть хлеб без соли или лука. Наши предки верили, что этот обычай поможет жить в достатке и сохранить продовольственные запасы до следующей весны.

Главные приметы этого дня

Какая погода 18 августа - таким и декабрь будет.

Если лук прозревал 18 августа - считалось, что крестьянин урожай потерял.

Нельзя в поле петь - только по дороге.

Пиявки на поверхность воды всплывают – дождь будет.

Земляные черви выползли 18 августа из-под земли – ждите дождя.

Вечером эхо слышится далеко – будет теплый день.

Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет пасмурным.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя долго спать, ведь вы не успеете закончить все работы.

Не стоит брать деньги взаймы.

У кого именины в этот день

День ангела празднует Нонна.