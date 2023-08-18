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Какой праздник 18 августа: что категорически нельзя делать сегодня, кого поздравить с Днем ангела

Какой церковный праздник 18 августа (pixabay.com)
Автор: Styler

18 августа православная церковь отмечает день памяти святого мученика Евстигния. В народе эта дата считается днем Евстигнея-житника.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте на Styler.

Традиции этого дня

В старости Евстигний решил полностью посвятить себя Богу, все время проводил время в молитвах, а также совершал добрые дела и посещал храмы.

Наши предки совершали специальный обряд, чтобы посевы скорее созревали. По традиции, нужно было съесть в этот день хлеб с луком, запивая квасом. А еще большой удачей считается в этот день найти на поле стебель с 12-ю колосьями. Зерна с него хранят до следующей весны и первыми засевают.

18 августа была распространена традиция, согласно которой запрещалось есть хлеб без соли или лука. Наши предки верили, что этот обычай поможет жить в достатке и сохранить продовольственные запасы до следующей весны.

Главные приметы этого дня

  • Какая погода 18 августа - таким и декабрь будет.
  • Если лук прозревал 18 августа - считалось, что крестьянин урожай потерял.
  • Нельзя в поле петь - только по дороге.
  • Пиявки на поверхность воды всплывают – дождь будет.
  • Земляные черви выползли 18 августа из-под земли – ждите дождя.
  • Вечером эхо слышится далеко – будет теплый день.
  • Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет пасмурным.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя долго спать, ведь вы не успеете закончить все работы.
  • Не стоит брать деньги взаймы.

У кого именины в этот день

День ангела празднует Нонна.

Ранее мы писали, какие церковные праздники украинцы отметят в августе 2023.

Также узнайте традиции всех трех Спасов в Украине.

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