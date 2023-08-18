Какой праздник 18 августа: что категорически нельзя делать сегодня, кого поздравить с Днем ангела

18 августа православная церковь отмечает день памяти святого мученика Евстигния. В народе эта дата считается днем Евстигнея-житника.
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В старости Евстигний решил полностью посвятить себя Богу, все время проводил время в молитвах, а также совершал добрые дела и посещал храмы.
Наши предки совершали специальный обряд, чтобы посевы скорее созревали. По традиции, нужно было съесть в этот день хлеб с луком, запивая квасом. А еще большой удачей считается в этот день найти на поле стебель с 12-ю колосьями. Зерна с него хранят до следующей весны и первыми засевают.
18 августа была распространена традиция, согласно которой запрещалось есть хлеб без соли или лука. Наши предки верили, что этот обычай поможет жить в достатке и сохранить продовольственные запасы до следующей весны.
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