Какой праздник 18 июля: что сегодня строго нельзя делать, кому молиться

В чем суть праздника

Преподобный Афанасий Афонский родился в городе Трапезунде и очень рано остался сиротой. Его воспитывала благочестивая монахиня, а он во всем старался подражать приемной матери - в навыках иноческой жизни, в посте и в молитвах. Позже он принял постриг в Киминском монастыре. По преданию, несколько раз к Афанасию являлась сама Богородица.

На Руси на Афанасия отмечали Месяцев праздник. Вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц светится в небе: перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая "игра" предвещала хороший урожай. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится.

Что нельзя делать 18 июля

В этот день не стоит сплетничать и обсуждать других. Нельзя 18 июля и оставаться дома одному. Старайтесь в этот день избегать острых предметов: ножей, ножниц и т.д. И следите за детьми еще внимательнее чем обычно – высока вероятность получить травму.

Нельзя сплетничать и рассказывать секреты, как свои, так и чужие, это чревато большими неприятностями.

Приметы на 18 июля

Много звезд на небе - к ясной погоде.

Если молодой месяц ярко светит, то осенью будет преимущественно сухая и тёплая погода.

Если облачно и звезд практически не видно, то ожидается ненастье.

Если луна большая и яркая, то погода будет солнечной.

Маленькая и бледная луна - к затяжным дождям.

Увидеть радугу утром - к дождю, вечером - к солнечной погоде.

Если в этот день Полнолуние, то весной будет полноводье.

18 июля именины отмечают владельцы таких имен: Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Люция, Эльза.

Сильна молитва до святого Афанасія

О, предивний страстотерпцю та великий угоднику Христовий, отче наш Афанасію! Зі смиренням нині схиляємо коліна сердець наших і взиваємо до тебе: принеси молитву нашу до Милостивого і Всесильного Бога, і виблагай нам у Його благості все, що корисне для душ і тіл наших: віру правдиву, надію щиру, любов нелицемірну, під час спокус — мужність, у муках — терпіння, в благочесті — успіх, щоб не на зло ми скористалися дарами Всеблагого Бога, але на славу Його святого імені і для прославлення твого за нас заступництва. Церкву ж святу від розколів і єресей збережи, вірних зміцни, заблудлих на шлях правдивої віри наверни; батьківщину нашу від ворожих утисків збережи і воїнству нашому допомагай у боротьбі.

Виблагай, угоднику Христовий, у Царя царюючих і Господа володарюючих благодать, силу і благословення небесне керманичам нашої держави і подай Україні нашій спокій та благоустрій. Не забудь, чудотворцю святий, і про святу обитель цю: збережи і охорони її твоїми молитвами від усякого зла. О, Божий святий, пом’яни всіх, хто до твоєї священної раки приступає і сподоби їх благу кончину отримати і Небесне Царство успадкувати, щоб ми прославили дивного у святих своїх Бога, якого прославляємо в трьох іпостасях, Йому ж належить всяка слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь.