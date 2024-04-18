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Какой праздник 18 апреля: почему этот день особенный, у кого День ангела

Четверг 18 апреля 2024 06:00
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Какой праздник 18 апреля: почему этот день особенный, у кого День ангела Какой 18 апреля праздник (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

18 апреля в церковном календаре отмечается день памяти святителя Космы.

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.

История праздника

Святой Косма жил в IX веке и отличался большим поклонничеством в защите христианства. С детства мечтал стать монахом, затем ушел в монастырь, где совершил постриг. Позже стал епископом Халкидонским. Вместе со своим сотрудником Аксентием он проповедовал христианство, и хотя были попытки заставить его отказаться от веры, он оставался стойким.

Даже после того, как его бросили в тюрьму за отказ убрать иконы из храма по приказу императора Льва Армянина, он не сломался.

Наши предки молились святому Косме о достаточном урожае. Селяне выходили на огороды или поля, чтобы просмотреть, как растет рассада, и убедиться, нуждается ли она в дополнительном питании или поливе.

Что нельзя делать в этот день

  • Женщинам запрещается стричь волосы и делать прически.
  • Нельзя играть свадьбу - брак будет несчастливым.
  • Не отказывайте в помощи тем, кто ее у вас попросит.

Главные приметы дня

  • домашний скот пьет много воды, следовательно, урожай зерна будет большим;
  • теплая погода, это будет прохладный май, и наоборот;
  • уже появились листья на черемухе - уже можете сажать картофель.

У кого сегодня День ангела: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.

Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.

Также читайте, сколько длится Великий пост и что нельзя делать в этот период.

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