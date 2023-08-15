Какой праздник 15 августа: что сегодня строго нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела

Сегодня, 15 августа православная церковь отмечает день перенесения мощей святого Стефана. В народе праздник именуют Степановым днем.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте на Styler.

В чем суть праздника

Святого первомученика Стефана побили камнями фарисеи и их сторонники и оставить тело в жертву зверям и птицам. На другую ночь иудей Гамалиил, склонявшийся к вере в Бога, послал своих слуг, чтобы те нашли и похоронили тело. Они так и сделали, а могила располагалась недалеко от Иерусалима.

Ранее Стефану молились о здоровье и защите этих животных, которые издавна являются помощниками людей. На работу 15 августа лошадей не выводили, их баловали вкусностями и мыли.

Считалось, что те, у кого в хозяйстве есть лошади, могут привлечь в этот день в дом большую удачу.

По одной из традиций было принято плести Степанов Венок. Его делают из таких растений как божьи слезки, клевер, мята, пижма, ромашка. В народе верили, что он приносит в дом мир, согласие, исцеляет и уберегает от злых духов. От такого венка брали небольшую часть и заваривали, если в дом пришла беда.

Что запрещено делать на праздник

Шуметь, устраивать громкие гуляния, пить алкоголь.

Перерабатывать и переедать, иначе могут появиться серьезные проблемы со здоровьем.

Нельзя смотреть страшные фильмы и читать страшные книги. В противном случае это приведет к серьезным проблемам.

Брать и давать деньги в долг, иначе финансовых потерь не миновать.

Важные приметы 15 августа

Какой будет погода с утра, такой и следующие шесть недель.

Пошел дождь - к богатому урожаю картофеля.

Кошка спит весь день - к ненастной погоде.

Лягушки громко квакают на болотах и прудах - к теплу.

Новолуние - к дождливой погоде, растущая луна - к засухе.

День ангела празднуют:

Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.