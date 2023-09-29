Будьте внимательны с деньгами и не развлекайтесь: строгие запреты 29 сентября и приметы

Главные традиции 29 сентября

По одному из поверий Феофан в этот день накидывает на озябшее осеннее солнце свой кафтан, благодаря чему ненадолго возвращалась теплая погода.

Сегодня нужно с особой почестью относиться к странникам и отшельникам, так как святой Кириак считается их покровителем. Путников приглашали в дом, давали не только воду, но и сытно кормили. А если неподалеку жил отшельник, то ему приносили блины и мед, но старались не беспокоить.

На Феофана обычно люди охотились они ходили на зайца. Охотники заканчивали день застольем, во время которого рассказывали разные охотничьи рассказы.

Что строго запрещено делать на Феофана

Нельзя в этот день устраивать широких гуляний, веселиться и устраивать любой праздник.

Запрещено также грешить и сквернословить, иначе вы можете накликать беду на себя и близких.

Будьте в этот день осторожны с деньгами, не тратьте их впустую.

Приметы на Кириака

Если небо усыпано звездами - осень будет сухая. А если грибы появились в лесу - жди затяжной золотой поры.

Гром в этот день - к бесснежной зиме.

Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет - сохранится ясная погода.

День Ангела сегодня отмечаю: Виктор, Дорофей, Иосиф, Людмила.