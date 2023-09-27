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Какой 27 сентября праздник по старому и новому стилю: что нужно знать об этом дне, приметы, что нельзя делать

Среда 27 сентября 2023 06:00
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Какой 27 сентября праздник по старому и новому стилю: что нужно знать об этом дне, приметы, что нельзя делать Фото: Какой церковный праздник 27 сентября (freepik.com)
Автор: Styler

27 сентября по старому календарю христиане праздновали великий праздник Воздвижение Честного Креста Господня. По новоюлианскому календарю, на который недавно перешла Украина - это день памяти мученика Калистрата.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

В чем суть праздника

По старому стилю, то есть ранее в день Воздвижения Креста Господня в церквях проводили праздничные богослужения и литургию. После посещения храма традиционно кропили дом святой водой, рисовали на доме кресты или вешали собственноручно сделанные символы.

Раньше этот день называли "Пчелиными девятинами", потому что люди начинали готовить ульи к зиме. Сегодня же можно приготовить блюдо, связанное с медом, и угостить им своих родных. Также верили, что в этот день можно начинать путешествия, он благоприятен для путешественников.

Главные приметы этого дня

  • Если пошла гроза, значит, зима будет теплой.
  • Дождь со снегом в этот день обещает теплый январь.
  • Теплая и сухая погода – ждите долгую осень.

Что нельзя делать 27 сентября

Наши предки были уверены, что в этот день нельзя долго спать и лежать в постели, чтобы не "проспать" всю удачу и счастье. Также не рекомендуется пользоваться какими-либо вещами своей любви, потому что иначе ссоры не избежать. Не ссорьтесь в этот день и не нервничайте.

Именины сегодня празднует Иван.

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

А также делились церковным календарем на 2024 год.

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