Какой 27 сентября праздник по старому и новому стилю: что нужно знать об этом дне, приметы, что нельзя делать

27 сентября по старому календарю христиане праздновали великий праздник Воздвижение Честного Креста Господня. По новоюлианскому календарю, на который недавно перешла Украина - это день памяти мученика Калистрата.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).

В чем суть праздника

По старому стилю, то есть ранее в день Воздвижения Креста Господня в церквях проводили праздничные богослужения и литургию. После посещения храма традиционно кропили дом святой водой, рисовали на доме кресты или вешали собственноручно сделанные символы.

Раньше этот день называли "Пчелиными девятинами", потому что люди начинали готовить ульи к зиме. Сегодня же можно приготовить блюдо, связанное с медом, и угостить им своих родных. Также верили, что в этот день можно начинать путешествия, он благоприятен для путешественников.

Главные приметы этого дня

Если пошла гроза, значит, зима будет теплой.

Дождь со снегом в этот день обещает теплый январь.

Теплая и сухая погода – ждите долгую осень.

Что нельзя делать 27 сентября

Наши предки были уверены, что в этот день нельзя долго спать и лежать в постели, чтобы не "проспать" всю удачу и счастье. Также не рекомендуется пользоваться какими-либо вещами своей любви, потому что иначе ссоры не избежать. Не ссорьтесь в этот день и не нервничайте.

Именины сегодня празднует Иван.