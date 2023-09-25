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Какой 25 сентября праздник по старому и новому стилю: что нужно знать об этом дне, приметы, что нельзя делать

Фото: Какой церковный праздник 25 сентября (freepik.com)
Автор: Styler

Сегодня, 25 сентября 2023 года по новому церковному календарю верующие вспоминают преподобную Евфросинию Александрийскую.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Что известно о 25 сентября 

Преподобная Евфросиния родилась в V веке в Александрии в знатной и состоятельной семье. Ее отец, Пафнутий, был верующим христианином. В возрасте 18 лет Евфросинии предложили замужество, однако она стремилась стать монахиней. Тайно она приняла постриг и покинула родительский дом. Однако, опасаясь, что ее найдут в женском монастыре, она приняла имя Измарагд и вступила в мужской монастырь. Там Евфросиния провела 38 лет своей жизни. Ее отец очень скучал по дочери, однако находил утешение в беседах с монахом Измарагдом.

Перед своей смертью Ефросиния Александрийская призналась отцу, что она на самом деле его дочь. Отец похоронил ее, раздал все свое имущество бедным и сам принял монашеский постриг. От этого момента и до своей смерти он жил в келье, которая принадлежала Ефросинии.

25 сентября по новому стилю также отмечается день памяти святого и чудотворца преподобного Сергия Радонежского.

Церковный праздник 25 сентября по старому стилю - день памяти священномученика Автонома.

У преподобной Евфросинии обращаются с просьбами об исцелении от болезней, как физических, так и духовных, а также о помощи в принятии решений. Чудотворец Сергий Радонежский помогает в учебе, разрешении судебных тяжб и исцелении, а также помогает преодолевать сложные жизненные ситуации.

В этот день рекомендуется солить капусту и готовить пирожки с капустой. Также хорошо сделать хотя бы одно доброе дело сегодня, чтобы привлечь благословение в свою жизнь.

У кого сегодня день ангела

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Сергей, Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Ефросинья.

Главные приметы этой даты

  • Если хорошая погода, то стоять ей целых 3 недели.
  • Пришел Сергий - руби капусту.
  • Если ветер с севера – к холодной зиме, с юга - к теплой, с запада – к снежной.
  • Если первый снег будет сухой, то значит, лето будет хорошим.
  • Березовые листья еще не опали 8 октября – холода наступят еще не скоро.

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня следует быть особенно внимательным к поступкам и помыслам.
  • Старайтесь ни с кем не конфликтовать, не повышать голос и не сквернословить.
  • Также не следует отказывать в помощи нуждающимся и не злоупотреблять алкоголем.

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

А также делились церковным календарем на 2024 год.

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