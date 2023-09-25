Какой 25 сентября праздник по старому и новому стилю: что нужно знать об этом дне, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 25 сентября 2023 года по новому церковному календарю верующие вспоминают преподобную Евфросинию Александрийскую.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Преподобная Евфросиния родилась в V веке в Александрии в знатной и состоятельной семье. Ее отец, Пафнутий, был верующим христианином. В возрасте 18 лет Евфросинии предложили замужество, однако она стремилась стать монахиней. Тайно она приняла постриг и покинула родительский дом. Однако, опасаясь, что ее найдут в женском монастыре, она приняла имя Измарагд и вступила в мужской монастырь. Там Евфросиния провела 38 лет своей жизни. Ее отец очень скучал по дочери, однако находил утешение в беседах с монахом Измарагдом.
Перед своей смертью Ефросиния Александрийская призналась отцу, что она на самом деле его дочь. Отец похоронил ее, раздал все свое имущество бедным и сам принял монашеский постриг. От этого момента и до своей смерти он жил в келье, которая принадлежала Ефросинии.
25 сентября по новому стилю также отмечается день памяти святого и чудотворца преподобного Сергия Радонежского.
Церковный праздник 25 сентября по старому стилю - день памяти священномученика Автонома.
У преподобной Евфросинии обращаются с просьбами об исцелении от болезней, как физических, так и духовных, а также о помощи в принятии решений. Чудотворец Сергий Радонежский помогает в учебе, разрешении судебных тяжб и исцелении, а также помогает преодолевать сложные жизненные ситуации.
В этот день рекомендуется солить капусту и готовить пирожки с капустой. Также хорошо сделать хотя бы одно доброе дело сегодня, чтобы привлечь благословение в свою жизнь.
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Сергей, Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Ефросинья.
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