Говорят, эти знаки Зодиака легко и лучше всех разбираются в людях

Близнецы

Близнецы никогда не могут быть в одиночестве. Представителям этого знака всегда необходимо общение, причем не всегда важно с кем. Казалось бы, при таком количестве знакомых Близнецы не должны разбираться, кто есть кто. На самом деле, это не так.

Они сразу определяют, кому можно доверять, а от кого нужно держаться как можно дальше. Близнецы умеют строить хорошие отношения практически со всеми. Однако своими друзьями они считают немногих.

Рак

Семья, друзья, близкие люди - это самое важное для Раков. Окружение имеет большое значение для представителей этого знака, поэтому они подбирают круг общения очень тщательно и долго.

Раки могут долго присматриваться к новым знакомым, устраивать им свои личные проверки. Только потом они решают, может ли конкретный человек присоединиться к узкому кругу друзей.

Дева

Дева всегда все анализирует. Хотя она очень общительна и коммуникабельна и имеет большой круг общения, это не мешает ей жить своим умом и руководствоваться только личными принципами.

Дева никогда не бросается из огня в пламя и дает людям второй шанс. Интересно, но именно постоянная концентрация на себе и своих мыслях помогает Деве лучше разбираться в людях.

Козерог

Козерогам повезло больше всех. Мало кто может сразиться с таким высоким уровнем интуиции, как у них.

Кроме того, представители этого знака любят думать, размышлять, анализировать. Все это вместе помогает им видеть людей насквозь. Именно поэтому в их окружении находятся только те люди, которые готовы пройти с ними абсолютно все - и огонь, и воду.