Говорите "спасибо" в этих 7 случаях и это полностью изменит вашу жизнь
"Спасибо" - самая недооцененная и недоиспользованная фраза на планете. Она подходит почти в любой ситуации и является гораздо лучшим ответом, чем многие другие вещи, которые мы говорим. А знаете ли вы, как удивительно изменится ваша жизнь, если увеличить количество "спасибо" в ней?
РБК-Украина (проект Styler) подготовила советы от известного писателя и автора книги "Атомные привычки" Джеймса Клира о случаях, когда "спасибо" полностью перевернет ситуацию к лучшему, которыми он делиться на своем сайте.
Говорите "спасибо", когда получаете комплимент
Мы часто обесцениваем комплименты или слишком скромно реагируем на них. Возможно, вы думаете, что это поможет вам не выглядеть высокомерно. Проблема в том, что, отвергая искренний комплимент, вы не признаете человека, который был достаточно добрым, чтобы сказать что-нибудь приятное. Просто говоря "спасибо", вы полностью признаете человека, сделавшего комплимент, и позволяете себе насладиться моментом.
Пример: "Твое платье выглядит великолепно".
Вместо: "О, это старое? Я ношу его уже годами" - попробуйте сказать: "Спасибо. Рада, что тебе нравится".
Говорите "спасибо", когда вы опаздываете
Опоздание - это стресс для опаздывающего человека и неуважение к ожидающему человеку.
Может показаться странным благодарить кого-то за то, что он терпит ваши неприятности, но именно это - правильный ответ. Большинство людей заходят в дверь и говорят: "Извините, что опоздал". Проблема в том, что этот ответ все еще делает ситуацию, сконцентрированной на вас и говорит, кто именно опоздал. Говоря "спасибо", вы переворачиваете ситуацию, смещаете акценты и признаете жертву, которую принес другой человек, ожидая.
Пример: вы заходите в дверь на 14 минут позже.
Вместо: "Извините, что опоздал. Трафик был ужасен" - попробуйте сказать: "Спасибо за ваше терпение".
Говорите "спасибо", когда вы поддерживаете кого-то
Когда кто-нибудь приходит к вам с плохими новостями, это может быть неудобно. Вы хотите быть хорошим другом, но большинство людей не знают, что сказать. Часто мы думаем, что хорошая идея - добавить положительный момент к проблеме. "Ну, по крайней мере, у вас есть...". Но все, что вам действительно нужно - это поблагодарить за доверие.
Пример: мать вашего коллеги недавно скончалась.
Вместо: "По крайней мере, у вас есть много теплых воспоминаний" - попробуйте сказать: "Спасибо, что поделились этим со мной. Я знаю, что это тяжелое время для вас".
Говорите "спасибо", когда получаете полезный отзыв
Отзывы могут быть очень полезными, но мы редко воспринимаем их таковыми. Отрицательный отзыв о вашей работе от начальника или электронное письмо от недовольного клиента, наша стандартная реакция - защищаться. Это грустно, ведь правильный ответ - просто сказать "спасибо" и использовать информацию для улучшения.
Пример: "Эта работа не очень хороша. Я думал, что вы сделаете лучшее".
Вместо: "Вы не понимаете. Вот что на самом деле произошло" - попробуйте сказать: "Спасибо, что ожидаете от меня большего".
Говорите "спасибо", когда получаете несправедливую критику
Иногда критика совсем не полезна. Она просто злонамеренная и злая. Когда вы благодарите кого-то за критику, вы немедленно нейтрализуете силу их слов. Если нечто не имеет большого значения для вас, то это не может превратиться в больший конфликт.
Пример: "Это может быть хорошим советом для начинающих, но всякий, кто знает, что делает, найдет это бесполезным".
Вместо этого: "Ну, очевидно, я писал это для начинающих. Это может быть сюрпризом, но не все написано с учетом вас" - попробуйте сказать: "Спасибо за ваше мнение. Я постараюсь улучшить в следующий раз".
Говорите "спасибо", когда кто-то дает вам непрошенный совет
Это часто случается в спортзале. У каждого есть мнение о том, как должна выполняться ваша техника. Большинство людей просто пытаются быть полезными, но услышать чье-то мнение о вас, когда вы не просили об этом, может быть раздражающим. Лучший подход? Просто скажите "спасибо".
Пример: "Знаете, вы действительно должны держать бедра назад, когда вы делаете это упражнение".
Вместо: "О, действительно? У вас есть видео, где вы делаете это правильно, чтобы я мог увидеть?" - попробуйте сказать: "Спасибо за помощь".
Говорите "спасибо", когда вы не уверены, стоит ли благодарить
Когда сомневаетесь, просто скажите "спасибо". Нет никаких минусов у этого. Или вы действительно переживаете о том, чтобы показывать слишком много благодарности людям в вашей жизни?
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