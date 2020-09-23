Кожен зможе заплатити за опалення в два рази менше: як це зробити

В Україні кожен зможе заплатити за опалення в два рази менше (колаж: РБК-Україна)

У Києві практично кожен багатоквартирний будинок споживає в два рази більше тепла, ніж потрібно

Вартість опалення житла в Україні досить висока – тарифи часто дорівнюють або більше, ніж у європейських країнах. Але, крім того, жителям багатьох міст доводиться переплачувати за обігрів вулиці – близько половини оплачуваного українцями тепла не ефективна. Як перестати переплачувати – розповів голова Асоціації ЖБК та ОСББ Костянтин Киричук.

Мешканці навіть двох схожих за типом будинків можуть платити різні суми за опалення і це логічно – утеплені будівлі більш енергоефективні та на їх обігрів не потрібно витрачати багато палива. Якщо на сам тариф вплинути рядовій сім'ї складно, то на суми в платіжках може вплинути кожен. Приміром, у минулому опалювальному сезоні вартість за обігрів одного квадратного метра могла відрізнятися в Києві у три рази. У той час як одні платили 30 грн за квадрат, іншим доводилося віддавати близько 10 грн, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Щоб дізнатися, чи переплачуєте ви за невикористане тепло, варто порахувати, скільки за квадратний метр ви заплатили в лютому 2020 року. Якщо квадрат обходився дорожче, ніж 15 грн, ви платите за обігрів вулиці, а не своєї квартири.

Голова Асоціації ЖБК та ОСББ Костянтин Киричук розповідає, що до тепломодернізації типовий багатоквартирний будинок споживає у 2 рази більше тепла, ніж необхідно. Українцям доводиться платити за тепло, яке йде через неутеплений дах, вікна, двері, підвал, стіни, розбите скло у під'їзді.

Для того, щоб виправити ситуацію, необхідно створити ОСББ. Це може зробити кожен. Після цього можна буде почати збирати гроші на підвищення теплоефективності будинку. Крім того, деякі багатоповерхівки можуть домогтися отримання допомоги від місцевої влади або отримати грант. У Києві, як і в більшості інших міст, з місцевого бюджету готові компенсувати 70% витрат на тепломодернізацію. Попри наявність можливості, таку ініціативу впровадило тільки 20% багатоквартирних будинків столиці.

Іноді трапляється, що додаткові внески взагалі не обов'язкові: великі будинки іноді мають запас невикористаних коштів. Тобто суму, яка так і залишилася на рахунку, у кілька разів збільшать і можна буде, наприклад, поміняти вікна в під'їзді або встановити індивідуальний тепловий пункт.

"Великий будинок збирає великі внески. Відповідно в ньому є ресурс. За рік на рахунках мого будинку (359 квартир) акумулюється 50-60 тис. грн. Програма 30 на 70 вимагає, щоб на рахунку ОСББ було як мінімум 30% від того, що хочете витратити, решту дадуть з бюджету. Якщо у мене є 50 тис., то ще мінімум 75 тис. мені дадуть", – розповідає Костянтин Киричук.

Нагадаємо, що раніше один з районів Києва залишився без води через аварію.

Також ми розповідали, як правильно утеплити будинок.