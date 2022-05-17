Кожна дитина тепер може підтримати українських героїв: як це зробити

Укрпошта оголосила про новий конкурс, завдяки якому можна не тільки підтримати українських захисників, але й отримати цінний приз. Але найголовнішою метою проекту буде Дитячий садочок майбутнього в Чернігівській області.

Як взяти участь в конкурсі - читайте в нашому матеріалі Styler .

Хто може стати учасником проекту

Ініціатори проекту - Укрпошта, благодійний фонд "Ціль" та волонтерський рух #ЯДякуюЗСУ.

Щоб стати учасником проекту, треба відправити малюнок чи листівку в будь-якому відділенні Укрпошти. Взяти участь можуть як дорослі, так і діти.

"Всі дитячі малюнки та листівки зі словами підтримки та надії на мирне життя від дорослих та дітей будуть передані військовослужбовцям в гарячі точки, а також медикам та рятувальникам, представникам тероборони та комунальних служб по всій країні", - розповіли в Укрпошті.

Мета проекту - зібрати 500 000 малюнків для підтримки наших героїв.

Як взяти участь

Для участі у проєкті необхідно створити малюнок або безплатно взяти у поштамтах своєї області листівку (на вибір пропонується серія із 5 листівок з ілюстраціями "котиків" Жабінець Аліси), написати слова вдячності українським героям та у період з 17 травня по 17 червня.

Надіслати малюнок треба на адресу: вул. Хрещатик, 22, Київ, 01001. На листі треба вказати кому саме ви надсилаєте малюнок або листівку - військовослужбовцю, лікарю або рятувальнику ДСНС.

Детально про умови конкурсу можна почитати тут.

Також необхідно підписатись на сторінку акції в Instagram "Малюнок герою", де будуть опубліковані малюнки учасників.

Найкращі малюнки стануть NFT і будуть продані, а переможець отримає приз

З усіх надісланих робіт рандомно буде обрано 500 малюнків та перетворено їх на NFT, кошти з продажу яких на аукціоні будуть направлені на реалізацію проєкту "Дитячий садочок майбутнього".

Дитина - автор малюнку, що буде проданий за найвищою ціною, отримає подарунок від співака Артема Пивоварова - Apple IPad Air з Apple Pencil для малювання.

"Після передачі дитячих малюнків на фронт їх NFT-копії ми виставимо на продаж у форматі аукціону на криптографічній біржі Binance. Отримані від продажу кошти підуть на реалізацію проєкту Дитячого садочку майбутнього на Чернігівщині, що має бути побудований відповідно до найкращих світових практик із дотриманням вимог енергоефективності", - розповів Юліан Побурко, президент БФ "Ціль".

Спеціально для проєкту був створений зворушливий відеоролик, в якому знялися військові 24-ї механізованої бригади, співробітники львівської ДСНС, та лікар військового шпиталю.