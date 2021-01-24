Кожен 10-й затриманий - дитина: як пройшли мітинги на підтримку Навального в Росії

По всій Росії прокотилися акції протесту в підтримку незаконно утримуваного в СІЗО російського опозиціонера Олексія Навального. Росіяни під час мирних мітингів вимагали звільнення політика, який після повернення з Німеччини був відразу ж заарештований. В результаті мітингів – сотні постраждалих, тисячі затриманих. Серед них десята частина – неповнолітні.
Чим закінчилися акції протестів – розповів проєкт "ОВС-Інфо" і дитячий омбудсмен Анна Кузнєцова.
У Москві поліція відпустила, дев'ятьох дітей, затриманих раніше під час акцій протесту в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Всього правоохоронці затримали близько 300 дітей, в тому числі в Москві - 70 і в Петербурзі - близько 30. Кузнєцова розповіла, правоохоронці порушили права дітей і тримали їх понад шість годин. При цьому в поліції їх не годували та не давали води. Всі діти це підтвердили.
За останніми даними "ОВС-Інфо", загальна кількість затриманих на акціях на підтримку Навального в містах РФ зросла до 3 296. Лідером антирейтингу за кількістю затриманих стала Москва (1 294), де проводилась наймасовіша акція. Далі йдуть Санкт-Петербург (489) і Новосибірськ (96).
Як передає кореспондент DW в Москві, він в ході протестів бачив двох осіб з кривавими ранами на голові від поліцейських палиць. Крім того, травми, імовірно, отримав мінімум один правоохоронець, у нього відібрали шолом і вдарили по голові.
Постраждалі на протести в Росії на підтримку Олексія Навального (фото: Георгій Марков/Znak)
Офіційних повідомлень про кількість постраждалих поки не надходило. Карет швидкої допомоги в районі Кольорового бульвару не було.
Нагадаємо, що раніше у Bellingcat допустили можливість нового отруєння Навального.
До цього Держдеп США засудив насильство на протестах в Росії та закликав звільнити всіх затриманих.
Берліні, столиці Німеччини, відбувся марш в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Він став одним із самих масових політичних російськомовних заходів в місті.