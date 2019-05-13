Є у кожному дворі: українців попередили про серйозну загрозу

Старі покришки шкідливіше вихлопних газів. До такого висновку дійшли вчені Міжнародного агентства з вивчення ракових захворювань. Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Гумові скульптури в процесі розпаду забруднюють воду, повітря і грунт. У їх складі більше 120 шкідливих хімічних речовин, багато з яких є сильними канцерогенами, які підвищують ймовірність виникнення злоякісних пухлин.

В українських дворах досі можна зустріти подібні інсталяції, які навіть отримали власну назву - ЖЕК-арт. Зазначається, що основні ознаки ЖЕК-арту - це вибілений бордюр, вибілені дерева, клумби з шин і лебеді.

На шкідливість покришок від автомобілів давно звернули увагу не тільки екологи, але і скульптори. Так південнокорейський скульптор Чжи Ен Хо зі старих шин створює казкових і дуже реалістичних тварин. А серія скульптур "Мутанти", за задумом автора, демонструє те, що з людиною може зробити природа, якщо продовжити її знищувати.

Нагадаємо, що онкологію можна вилікувати, якщо виявити захворювання на ранніх стадіях. Для того, щоб не пропустити початок розвитку та прогресування недуги, лікарі настійно рекомендують перевіритися.

Раніше ми писали, що держава повністю покриває вартість лікування ряду серйозних хвороб.

Також ми писали про те, що кожен рік понад 400 тисяч українців помирають від серцево-судинних хвороб. Також багато людей хворіють на онкологію. Лікарі наголошують: у більшості випадків ці хвороби можна запобігти або вилікувати на ранніх стадіях.