Кожна п'ята пачка підроблена: українців шокували перевіркою відомого продукту

Вершкове масло, яке продається в Україні, перевірили на фальсифікат. Про це розповіла Держслужба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Результати виявилися невтішними, оскільки кожна п'ята пачка масла – підробка.

Для перевірки масла були відібрані продукти, які продаються у магазинах Сум, Черкас, Новій Одесі Миколаївської області і в Калуші Івано-Франківської області.

Всього було відібрано 77 зразків (231 пачка). При цьому дані зразки були представлені 30 виробниками вершкового масла, з яких 28 – це українські компанії, а 2 – німецькі.

Зразки масла відправили в дві лабораторії, які зайнялися детальним дослідженням продуктів. Дослідження показало, що 16 зразків масла є фальсифікатом. В Сумах – це 3 зразка, Новій Одесі – 2, Черкасах – 3, у Калуші – 8.

Івано-Франківський міськмолокозавод зробив масло, в якому половина складу – замінники. Богодухівський завод у Харківській області додав в масло 75% немолочних жирів.

В Одеській області в Кілії зробили масло, в якому знаходиться 92% немолочних жирів. У маслі "Апрель", яке зробили в Каневі – 87% немолочних жирів. Масло, яке зробили в Дніпрі ТОВ "Интермол", виявилося на 100% підробленим, як і продукція "Миколаєвмолпрому".

Основних порушників можна подивитися тут.

В даних зразках вершкового масла, навпроти яких стоять прогалини (–) невідповідностей виявлено не було.

Нагадаємо, що в Україні через фальсифікат заборонили популярний антисептичний препарат.