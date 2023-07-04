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В Казахстане намекнули россиянам, что заберут Астрахань, Оренбург и Алтай. Это видео наделало шума

В Казахстане намекнули на возврат Астрахани, Алтая и Тюмени (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В сети появилось видео телепередачи казахстанского телевидения, где россиянам напомнили о том, кому ранее принадлежали Астрахань, Оренбург и Алтай. Видеоролик с громким названием "Тамбовский волк вам брат" уже наделал много шума.

Его начали активно распространять в социальных сетях.

Ведущий программы на казахском ТВ напомнил россиянам, что не только Северный Казахстан, но и Западная Сибирь, Астраханские земли и Алтай были местами поселения казахов.

"Степняки кочевали там тогда, когда там не пахло еще даже российским государством. Замечу, что Оренбург - это первая столица Казахстана. Астрахань - это исконные земли казахских родов. Именно там похоронен великий композитор и музыкант Курмангазы. Тюмень на казахском звучит как Тюмен, это значит "нижняя земля", это была самая северная часть казахских кочевников. А Алтай - это колыбель всех тюркских народов", - рассказал ведущий передачи.

Стоит отметить, что ролик вызвал множество эмоций и комментариев. Люди начали добавлять свои данные о землях, которые когда-то захватила Россия.

  • Тюмень - граница с хантами и другими племенами Сибири, в частности мансами. Россией там даже близко не воняло.
  • Братья, нам не жалко, забирайте.
  • Правильно говорят! У русских нет ничего.
  • Ну так оно и есть - вполне серьезно.

При этом казахам напомнили, что их страна является главным партнером РФ для обхода санкций и поставки оборудования военного назначения.

Кстати, ранее мы писали о том, в Казахстане россиян выгнали из гостиницы.

А еще рассказывали о том, что на Алтае находится один из секретных бункеров Путина.

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