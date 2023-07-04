В Казахстане намекнули россиянам, что заберут Астрахань, Оренбург и Алтай. Это видео наделало шума

Ведущий программы на казахском ТВ напомнил россиянам, что не только Северный Казахстан, но и Западная Сибирь, Астраханские земли и Алтай были местами поселения казахов.

"Степняки кочевали там тогда, когда там не пахло еще даже российским государством. Замечу, что Оренбург - это первая столица Казахстана. Астрахань - это исконные земли казахских родов. Именно там похоронен великий композитор и музыкант Курмангазы. Тюмень на казахском звучит как Тюмен, это значит "нижняя земля", это была самая северная часть казахских кочевников. А Алтай - это колыбель всех тюркских народов", - рассказал ведущий передачи.

Стоит отметить, что ролик вызвал множество эмоций и комментариев. Люди начали добавлять свои данные о землях, которые когда-то захватила Россия.

Тюмень - граница с хантами и другими племенами Сибири, в частности мансами. Россией там даже близко не воняло.

Братья, нам не жалко, забирайте.

Правильно говорят! У русских нет ничего.

Ну так оно и есть - вполне серьезно.

При этом казахам напомнили, что их страна является главным партнером РФ для обхода санкций и поставки оборудования военного назначения.