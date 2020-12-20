Це - СРСР: росіяни хочуть "віджати" Казахстан, розгорається скандал

Мешканці та влада Казахстану, а також користувачі соціальних мереж з різних країн вимагають вибачень у Росії за висловлювання стосовно прав та історії держави. Все почалося зі слів В'ячеслава Ніконова на "Першому каналі" ще 11 грудня, за три дні до святкування Дня Незалежності Казахстану. Він поставив під сумнів суверенітет Казахстану. Надалі слова державного діяча РФ підхопили інші політики. Скандал висвітлили у Current Time Asia у Facebook.

"Казахстану просто не існувало. Північний Казахстан взагалі не був заселений. Так вони існували, вони існували набагато південніше. Власне, територія Казахстану – великий подарунок з боку Росії та Радянського Союзу", – сказав Ніконов.

Потім інший депутат Держдуми Росії, Євген Федоров, підтримав слова свого колеги, порівнявши владу й жителів Казахстану з ніщебродами.

"В такому випадку Казахстан орендував у Радянського Союзу територію, в конкретній кількості цієї території. Випадковим чином 100% своєї території, але це вже деталі процесу. Хочете йти, товаришу Назарбаєв, Токарєв, МЗС. Добре, беріть валізки, віддавайте територію, місто Вірний [Алмати] і все інше, і йдіть. Вони скажуть: "А у нас не залишиться територій, куди піти". А ми тут при чому? Ви тут, ніщеброди, орендували у нас квартиру. Потім вирішили з нами посваритися. Забирайтеся з нашої квартири", – заявив Федоров.

Виходець із Казахстану, а також депутат Держдуми Володимир Жириновський також заявив, що держави Казахстан до Радянського Союзу не існувало.

"Казахстану просто не існувало. Ну він все правильно сказав. Там Росія – Уральськ, Семипалатинськ, Петропавловськ. При чому тут Казахстан? Казахські племена кочували, там, в середній Азії, і там все було переплутано, де киргизи, де казахи, де каракалпаки, де там туранці-муранці і так далі. Але й держави з кордонами, з урядом не було. Це все штучно створила радянська влада", – заявив Жириновський.

Користувачі соціальних мереж гостро відреагували на висловлювання російських політиків.

Депутати парламенту Казахстану також висловилися про скандальні заяви.

"Вони роблять це з умислом, щоб змусити нас коритися. Вони втратили братню Україну. На черзі Білорусь. Якщо втратять нас, то оголиться кордон Росії. Тому це такі "спроби стримати", "забрати землі", – заявив депутат Омархан Оксикбаєв.

Колишній глава держави Нурсултан Назарбаєв заявив в День Незалежності Казахстану 14 грудня, що казахстанці – законні спадкоємці земель, які належать державі.

"Ми всі повинні берегти нашу святу землю, яку залишили нам предки, зміцнити нашу незалежність, служити світлому майбутньому нашої країни", - сказав Назарбаєв.

У МЗС Казахстану вже направили ноту протесту в Росію.

Нагадаємо, що раніше правозахисники назвали кількість політв'язнів у Білорусі.

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