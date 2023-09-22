Кайли Миноуг появилась на обложке нового альбома в украинском платье

Какое платье выбрала Кайли Миноуг

Кайли недавно презентовала свой новый альбом "Tension" и для того, чтобы сделать роскошную и привлекательную обложку, ей стоило до мелочей продумать свой наряд. Настолько, чтобы он был и красив, выглядел дорого и привлекал внимание публики.

Для того, чтобы выполнить все задачи, певица выбрала платье украинского бренда FROLOV.

Платье "Заря" от бренда FROLOV на Кайли Миноуг (фото: instagram.com/ivfrlov)

Платье под названием "Заря" относится к кутюрной коллекции FROLOV, исследующей украинскую сексуальность.

Платье вышитое вручную в авторской технике с использованием всем известных кристаллов от Swarovski.

Платье, которое выбрала Кайли, действительно стоит внимания, поскольку оно демонстрирует сексуальность, характер, силу, яркость и тем самым передает суть нового альбома певицы.

Особенность платья "Заря" от бренда FROLOV

Те детали, которые сделаны вручную, украшают выбранное платье поп-дивы и являются основным акцентом. Ведь его название "Зоря". Собственно, эту фигуру можно увидеть спереди платья.

На обложке Кайли украсила платье кожаным жакетом, чтобы дополнить образ и сделать его еще более интересным и изысканным.

Платье "Заря" от бренда FROLOV на Кайли Миноуг (фото: instagram.com/kylieminogue)

Но есть и еще один кадр, где Миноуг предстала уже на черно-синем фоне, словно это отражение той же "Зори" на платье.

Кто выбирает бренд FROLOV

Стоит отметить, что Миноуг не единственная зарубежная звезда, выбирающая украинский бренд FROLOV.

Его наряды выбирают Doja Cat, Dua Lipa, Gwen Stefani, Rita Ora, Demi Lovato, Beonce и другие.

Иван Фролов представил свою коллекцию на Лондонской неделе моды на прошлых выходных.

А для открытия показа своего бренда мужчина выбрал моделью Лотти Мосс, которая смогла передать идею и особенность новой коллекции FROLOV.