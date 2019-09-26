Кайлі Дженнер екстрено госпіталізована: що сталося

Кайлі Дженнер, наймолодша мільярдер у світі, була терміново госпіталізована в одну з клінік у Лос-Анджелесі. Про те, що з нею сталося – вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Кайлі Дженнер повинна була виступити на майбутньому показі Balmain в Парижі в якості арт-директора по макіяжу. Однак бізнесвумен змушена буде пропустити шоу, так як її госпіталізували з серйозними симптомами грипу. Також вона пропустила церемонію нагородження премії "Еммі", де збиралася бути разом зі своїми сестрами.

Кайлі Дженнер (Фото: instagram.com/kyliejenner)

"Отже, як ви знаєте, я збиралася відправитися в Париж на показ Balmain на Тижні моди, щоб представити мою б'юті-колаборацію з Олів'є Рустеном. На жаль, я захворіла і не можу подорожувати. Мені дуже шкода пропускати це шоу, але я знаю, що можу бути там хоча б подумки завдяки моїй дивовижній команді і моїм друзям, які знаходяться в Парижі", - повідомила Кайлі Дженнер своїм шанувальникам.

Відомо, що 22-річна модель кілька днів лікувалася самостійно вдома. Однак самолікування результату не дало, і їй стало значно гірше. У неї з'явився сильний сухий кашель, нудота та запаморочення. Медики прийняли рішення про госпіталізацію. Поруч з нею знаходиться її батько, Кейтлін Дженнер.