Кофе может помочь похудеть: сколько чашек в день нужно пить и когда

В основе любой успешной стратегии похудения всегда лежат диета и физические упражнения. Но есть еще один инструмент для борьбы с лишним весом, который не требует от вас особенных усилий и тяжелой работы - это ваша чашка кофе.

Ни для кого не секрет, что кофеин может стать идеальным спутником на пути к снижению веса, но сколько вам нужно каждый день, чтобы сбросить лишние килограммы?

Эксперты Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос утверждают, что рекомендуемой дозой должно быть от 200 до 400 мг, в зависимости от размера кружки и в среднем - это две-пять чашек кофе в день.

Это согласуется с исследованием Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Ч. Чана, которое показало, что четыре чашки кофе в день могут снизить жировые отложения примерно на 4%.

"Кофе содержит кофеин, который обладает термогенным действием и может ускорить обмен веществ, помогая сжигать больше калорий. Некоторые исследования показали, что это может помочь снизить ИМТ, массу тела и жировые отложения. Кофе также может обуздать аппетит и уменьшить чувство голода", - рассказали The Nutrition Twins.

Исследования показывают, что употребление кофе перед едой может снизить количество калорий, которые вы съедаете во время следующего приема пищи, даже если вы пьете кофе за четыре часа до еды. Кофе также содержит хлорогеновую кислоту, которая, как было доказано, ускоряет сжигание жира и может помочь замедлить усвоение углеводов.

"Помните, что, добавляя в кофе сливки, цельное молоко или сахар, вы можете легко компенсировать любые калории, которые вы сжигаете от кофе. На самом деле, новое исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что употребление чашки кофе в день может помочь в потере веса, но, если добавить чайную ложку сахара, это сводит на нет пользу", - отметили эксперты.