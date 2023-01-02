Кофе по 15 гривен: "Пташка" рассказала, о чем больше всего мечтает в Новом году

Недавно Екатерина Полищук, более известная как "Пташка" из Азовстали, поделилась, о чем очень мечтает в Новом 2023 году. Конечно, все ее планы нацелены на победу Украины.
Об этом парамедик рассказала журналистам ТСН.
После того как Екатерина вышла на свободу, вся ее деятельность была сосредоточена на освещении войны в Украине. С этой миссией она объездила многие страны, рассказывая там о событиях и проводя различные акции.
"В основном это медийное освещение плена, или это дипломатическая работа, или это волонтерство. Поскольку я стала известна широкой общественности, это не моя заслуга, украинцы это сделали сами, а значит надо это использовать во благо Украины", - говорит девушка.
Катя обнимает своего собрата (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)
21-летняя военная считает своей главной задачей освобождения из плена всех собратьев и территории Украины от оккупантов.
"Основная моя задача - это освобождение пленных и территорий. То есть это украинская война. Поэтому я выступала (на "Голосе страны" - ред.) и хотела напомнить - мы сильны, мы держимся", - рассказывает "Пташка".
Катя упорно обходит тему плена, аргументируя это тем, что оно не стоит освещения. К тому же многие ее знакомые до сих пор не на свободе, поэтому этот вопрос очень болит.
"Пташка" ничего не рассказывает о времени пребывания в плену (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)
И хотя парамедик и говорит, что стала очень толстокожей, она все еще плачет из-за потери друзей.
"Единственная тема, которая меня может заставить плакать - это мой лучший друг, история со смертью моего лучшего друга. Слезами не поможешь ни горю, ни освободить Украину. Освободим от напасти и будем плакать и смеяться, и петь - все вместе", - не падает духом "Пташка".
Прошлый год стал очень сложным для военной, однако она говорит, что 2022 год объединил украинцев, и сейчас это чрезвычайно важно.
В Новом году у парамедика одно желание - победа Украины (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)
"Какое-то личное, яркие события остановились в момент, когда умерли мои лучшие люди на войне. Люди стали более объединенными и более сознательными, встрепенулись. Меня на самом деле очень радует, что наша ярость, наша боль и наш гнев проектируются на бешеные суммы на". Байрактары", - делится раздумьями девушка.
А вот самой заветной мечтой "Пташки" в 2023 году является свободный Мариуполь.
"Мое самое большое желание - чтобы в Мариуполе кофе стоил 15 грн. Мы будем бороться до конца, это у нас в крови", - говорит она.
Раньше мы рассказывали, какой неприятный подарок оставили на автомобиле Екатерины Полищук.
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