Кофе по 15 гривен: "Пташка" рассказала, о чем больше всего мечтает в Новом году

О чем мечтает "Пташка"

После того как Екатерина вышла на свободу, вся ее деятельность была сосредоточена на освещении войны в Украине. С этой миссией она объездила многие страны, рассказывая там о событиях и проводя различные акции.

"В основном это медийное освещение плена, или это дипломатическая работа, или это волонтерство. Поскольку я стала известна широкой общественности, это не моя заслуга, украинцы это сделали сами, а значит надо это использовать во благо Украины", - говорит девушка.

Катя обнимает своего собрата (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

21-летняя военная считает своей главной задачей освобождения из плена всех собратьев и территории Украины от оккупантов.

"Основная моя задача - это освобождение пленных и территорий. То есть это украинская война. Поэтому я выступала (на "Голосе страны" - ред.) и хотела напомнить - мы сильны, мы держимся", - рассказывает "Пташка".

Катя упорно обходит тему плена, аргументируя это тем, что оно не стоит освещения. К тому же многие ее знакомые до сих пор не на свободе, поэтому этот вопрос очень болит.

"Пташка" ничего не рассказывает о времени пребывания в плену (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

И хотя парамедик и говорит, что стала очень толстокожей, она все еще плачет из-за потери друзей.

"Единственная тема, которая меня может заставить плакать - это мой лучший друг, история со смертью моего лучшего друга. Слезами не поможешь ни горю, ни освободить Украину. Освободим от напасти и будем плакать и смеяться, и петь - все вместе", - не падает духом "Пташка".

Прошлый год стал очень сложным для военной, однако она говорит, что 2022 год объединил украинцев, и сейчас это чрезвычайно важно.

В Новом году у парамедика одно желание - победа Украины (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

"Какое-то личное, яркие события остановились в момент, когда умерли мои лучшие люди на войне. Люди стали более объединенными и более сознательными, встрепенулись. Меня на самом деле очень радует, что наша ярость, наша боль и наш гнев проектируются на бешеные суммы на". Байрактары", - делится раздумьями девушка.

А вот самой заветной мечтой "Пташки" в 2023 году является свободный Мариуполь.

"Мое самое большое желание - чтобы в Мариуполе кофе стоил 15 грн. Мы будем бороться до конца, это у нас в крови", - говорит она.