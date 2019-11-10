У Катрін Деньов стався інсульт: лікарі про стан актриси

Катрін Деньов (фото: wikimedia.org)

Катрін Деньов потрапила в лікарню через малий ішемічний інсульт

Французька актриса Катрін Деньов нещодавно потрапила в реанімацію з малим ішемічним інсультом. Зараз знаменитість відновлюється після події. Лікарі відзначають, що ніяких порушень в руховій активності немає. Також проводяться додаткові медичні огляди, повідомляє телеканал БФМ-ТБ з посиланням на оточення знаменитості.

За словами лікарів, "лікування проходить добре", і актриса поступово "відновлюється".

"Як і було оголошено раніше, жодних порушень в руховій активності немає. Вона відновлюється. Проводяться додаткові медичні огляди", - наводить телеканал слова джерела в оточенні Катрін Деньов.

76-річну актрису госпіталізували в ніч на 6 листопада в Парижі після того, як вона перенесла малий ішемічний інсульт.

За повідомленнями французьких ЗМІ, актриса погано себе відчула під час зйомок фільму режисера Емманюель Берко, які проходять в околицях Парижа. Так, культова актриса, не дивлячись на свій солідний вік, продовжує зйомку в картинах. Зокрема, у грудні 2019 року має вийти на екрани драма Хірокадзу Кореда "Правда", в якому Деньов виконує головну роль.

Катрін Деньов (кадр з к/ф Шербурзькі парасольки)

Тільки в цьому році очікується вихід трьох фільмів за участю актриси, пише видання Le Parisien. А в кінці грудня буде прем'єра кінокартини "Правда" (La verite), в якому також задіяні Жюльєт Бінош і Етан Хоук.

Нагадаємо, що раніше актор Петро Мамонов потрапив в реанімацію.