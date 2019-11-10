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У Катрин Денев случился инсульт: врачи о состоянии актрисы

STYLERПерсоны    10.11.2019 - 11:30
У Катрин Денев случился инсульт: врачи о состоянии актрисы
Катрин Денев (фото: wikimedia.org)

Катрин Денев попала в больницу из-за малого ишемического инсульта

Французская актриса Катрин Денев недавно попала в реанимацию с малым ишемическим инсультом. Сейчас знаменитость восстанавливается после случившегося. Врачи подмечают, что никаких нарушений в двигательной активности нет. Также проводятся дополнительные медицинские осмотры, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на окружение знаменитости.

По словам врачей, "лечение проходит хорошо", и актриса постепенно "восстанавливается".

"Как и было объявлено ранее, никаких нарушений в двигательной активности нет. Она восстанавливается. Проводятся дополнительные медицинские осмотры", - приводит телеканал слова источника в окружении Катрин Денев.

76-летнюю актрису госпитализировали в ночь на 6 ноября в Париже после того, как она перенесла малый ишемический инсульт.

По сообщениям французских СМИ, актриса плохо себя почувствовала во время съемок фильма режиссера Эмманюэль Берко, которые проходят в окрестностях Парижа. Так, культовая актриса, не смотря на свой солидный возраст, продолжает съемку в картинах. В частности, в декабре 2019 года должна выйти на экраны драма Хирокадзу Корээда "Правда", в котором Денев исполняет главную роль.

У Катрин Денев случился инсульт: врачи о состоянии актрисы

Катрин Денев (кадр из к/ф Шербургские зонтики)

Только в этом году ожидается выход трех фильмов с участием актрисы, пишет издание Le Parisien. А в конце декабря будет премьера кинокартины "Правда" (La verite), в котором также задействованы Жюльет Бинош и Этан Хоук.

Напомним, что ранее актер Петр Мамонов попал в реанимацию.

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