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Картофель в мундире за 10 минут без духовки: трюк от повара-самоучки

Пятница 22 марта 2024 08:40
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Картофель в мундире за 10 минут без духовки: трюк от повара-самоучки Картофель в мундире (фото: flickr.com/kmdoncaster)
Автор: Людмила Рябухіна

Картофель в мундире очень вкусный, но требует много времени, поскольку на его запекание может уйти 90 минут или больше. Однако повар-самоучка Джош Элкин поделился способом, как приготовить его всего за 10 минут.

Как приготовить вкусный картофель в мундире без духовки за 10 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу повара Джоша Элкина в TikTok.

Что вам понадобится для приготовления картофеля

  • Картофель мелкий - 2 шт. на человека
  • Сливочное масло - 10 г (ломтик) на картофелину
  • Соль - по своему вкусу
  • Зелень - по своему вкусу

Как готовить картофель в микроволновке

Эксперимент Джоша подтверждает, что картофель можно приготовить в микроволновке гораздо быстрее, чем в духовке или фритюрнице - при этом он будет запечен и мягкий внутри.

Картошку лучше выбирать мелкую, если же картофель большой, его необходимо будет разрезать на меньшие куски. Для начала картофель необходимо вымыть, чтобы удалить грязь, а затем вилкой проколоть его по всей поверхности.

После этого картофель кладется в микроволновку на пять минут, переворачивается и ставится еще на пять минут. Важно использовать посуду для микроволновой печи, ведь посуда с блестящим рисунком или из металла может искрить - а также учитывать мощность микроволновки.

После запекания Джош вынул картофель из микроволновки и срезал верхнюю часть, продемонстрировав, какой картофель стал мягким.

На поверхности запеченного картофеля делаются надрезы, не прорезая картофелину насквозь - сначала диагональные в одном направлении, затем - в другом, чтобы образовался квадратный узор.

Затем в надрезы кладутся ломтики сливочного масла - оно быстро растает благодаря высокой температуре еще горячего картофеля. После этого необходимо подождать, и, когда овощ немного остынет, можно посолить по своему вкусу и добавить зелень - и можно есть.

@thejoshelkin

Это показывает, что вы 10 минут копейка. #food #recipe #cooking оригинальный звук - Josh Elkin

Кстати, недавно мы публиковали рецепт галицких лазанок с грибами.

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