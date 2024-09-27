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Карты Таро сулят фантастические выходные четырем знакам Зодиака. Сбудется все, о чем они мечтали

Каким знакам Зодиака повезет на выходных (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Эти выходные (28 и 29 сентября) могут приятно удивить представителей четырех знаков Зодиака. Они смогут воплотить свои мечты в жизнь, найти ответы на сложные вопросы и просто начать дышать полной грудью.

Кому Таро-гороскоп на выходные сулит большую удачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Дева

В субботу и воскресенье вам стоит взять все в свои руки. Пора превращать мечты в цели, так вы сможете добиться желаемого и наконец-то насладиться результатами своих трудов. А потому не бойтесь авантюр и смелых решений.

Овен

Карты Таро сулят вам немало сюрпризов. Вы сможете прекрасно провести эти выходные и оставить все плохие мысли в прошлом. Позвольте себе расслабиться и отдохнуть, не думайте о плохом. Вы заслуживаете счастья, а потому гоните негатив прочь.

Весы

Доверьтесь знакам, которые вы получите от Вселенной. Вы сможете понять, в каком направлении двигаться дальше, а также как добиться желаемого. Пришло время поставить перед собой новые цели. Стройте планы и не отказывайте себе в маленьких радостях.

Рыбы

На этих выходных вам стоит приложить максимум усилий. Не нужно лениться и просто плыть по течению. Карты Таро сулят вам интересные события и даже хорошие новости. Однако удача любит тех, кто не боится сложностей, помните об этом.

К слову, ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака начнут новый этап своей жизни уже в октябре.

Помимо этого, уже стало известно, какие знаки Зодиака в себя не верят.

Во время написания материала были использованы источники: Your Tango, Metro.

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