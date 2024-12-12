Карты Таро назвали знаки Зодиака, которым пятница подарит хорошие новости. А вы среди них?

Скорпион

Уже в пятницу вас ждет очень приятный сюрприз. Кто-то придет к вам с хорошими новостями, которые вы так давно хотели услышать. Кроме этого, вы получите невероятный заряд бодрости, благодаря которому сумеете справиться со всеми важными делами.

Дева

Таро-гороскоп сулит вам события, которые могут сильно удивить. Прошлое, с которым вы уже давно попрощались, может снова вернуться в вашу жизнь. Однако в этом нет ничего плохого. Вместе с ним придет и что-то новое, радостное, волшебное. Вы не останетесь без повода для счастья, хорошие новости найдут вас в любом случае.

Водолей

Готовьтесь к тому, что уже в пятницу вы получите очень важный знак свыше. Скорее всего, Вселенная пошлет вам "сигнал" о том, что ваша жизнь вскоре изменится. И если в этот день вы услышите прекрасные новости или же познакомитесь с интересным человеком, то знайте, это именно тот знак, который вам нужен.

Овен

Не бойтесь мечтать, ведь ваши мечты могут сбываться! Пора настраиваться на волну позитива. Стряхните с себя пыль, Таро-гороскоп на 13 декабря не просто так сулит вам хорошие новости. В этот день вам невероятно повезет, чудеса начинаются с мелочей, научитесь их замечать.