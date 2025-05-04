Карты Таро назвали знаки Зодиака, которым нереально повезет
Новая неделя, которая начнется уже 5 мая, приятно удивит четыре знака Зодиака. Таро-гороскоп обещает им слезы счастья и большую радость.
Каким знакам Зодиака нереально повезет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Близнецы
Карты Таро сулят вам серьезные перемены и глубокие внутренние трансформации. Новая неделя будет насыщенной и щедрой на радостные события, с которыми вы забудете о былых неудачах. Удача наконец-то вернется в вашу жизнь, а потому всем мечтам и планам суждено стать реальностью. Рискуйте и пробуйте идти новым путем - у вас все получится.
Козерог
Таро-гороскоп на неделю советует вам сосредоточиться на своих чувствах. Перенесите все дела, которые еще могут подождать, и займитесь тем, что действительно для вас важно. Речь идет о вашей личной жизни, в которой грядут фантастические перемены. Вам повезет в любви и поиске новых друзей - распахните свое сердце.
Скорпион
Вскоре ваша жизнь заиграет яркими красками, постарайтесь не спугнуть удачу. Карты Таро сулят вам возможность раскрыть весь свой потенциал и добиться небывалого успеха. Важно лишь отдавать силы тому, что действительно имеет значение. Пора принимать выбор и решать, что делать дальше.
Дева
Не опускайте руки и постарайтесь воспользоваться тем шансом, который неожиданно появится уже на днях. Таро-гороскоп сулят вам немало радости и чудес, однако только если вы сумеете найти ключи от счастья. Вселенная вам поможет, однако помните о том, что вам нужно бороться и действовать. Не отдавайте место под солнцем кому-то другому, оно ваше.
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При создании материала были использованы источники: Your Tango, Astrofame.