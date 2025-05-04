Карты Таро назвали знаки Зодиака, которым нереально повезет

Близнецы

Карты Таро сулят вам серьезные перемены и глубокие внутренние трансформации. Новая неделя будет насыщенной и щедрой на радостные события, с которыми вы забудете о былых неудачах. Удача наконец-то вернется в вашу жизнь, а потому всем мечтам и планам суждено стать реальностью. Рискуйте и пробуйте идти новым путем - у вас все получится.

Козерог

Таро-гороскоп на неделю советует вам сосредоточиться на своих чувствах. Перенесите все дела, которые еще могут подождать, и займитесь тем, что действительно для вас важно. Речь идет о вашей личной жизни, в которой грядут фантастические перемены. Вам повезет в любви и поиске новых друзей - распахните свое сердце.

Скорпион

Вскоре ваша жизнь заиграет яркими красками, постарайтесь не спугнуть удачу. Карты Таро сулят вам возможность раскрыть весь свой потенциал и добиться небывалого успеха. Важно лишь отдавать силы тому, что действительно имеет значение. Пора принимать выбор и решать, что делать дальше.

Дева

Не опускайте руки и постарайтесь воспользоваться тем шансом, который неожиданно появится уже на днях. Таро-гороскоп сулят вам немало радости и чудес, однако только если вы сумеете найти ключи от счастья. Вселенная вам поможет, однако помните о том, что вам нужно бороться и действовать. Не отдавайте место под солнцем кому-то другому, оно ваше.