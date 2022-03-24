ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карта заправок України, де прямо зараз можна купити бензин

Новость на русском →
Четвер 24 березня 2022 08:30
Карта заправок України, де прямо зараз можна купити бензин Фото: АЗС в Україні працюють в умовах війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

Заправки в Україні продовжують працювати практично у всіх великих містах. Проте на даний момент власники авто стикаються із проблемою купити бензин у зоні активних бойових дій. Також на деяких АЗС діють обмеження щодо обсягу палива.

Онлайн-карта працюючих АЗС та ліміти на заправках в різних регіонах країни - про це докладно в нашому матеріалі нижче.

Де придбати бензин в Україні

Переглянути актуальну інформацію про АЗС України можна на онлайн-мапі ресурсу OPIR. Для цього необхідно встановити фільтр "Пальне".

Згідно з картою, найбільшу кількість заправок, де зараз можна купити бензин, відкрито у Києві та західних областях країни.

Карта заправок України, де прямо зараз можна купити бензин

Графік роботи АЗС може залежати від часу комендантської години у конкретному місті. Також на карті вказані обмеження за допустимими обсягами палива (за їх наявності), доступні фори оплати та режим роботи для кожної заправки.

Заправки у Києві

Список АЗС столиці доступний у додатку "Київ Цифровий", а також на онлайн-мапі.

У Києві наразі працюють мережі:

WOG – більшість заправок працюють тільки для спецтранспорту. На інших введено ліміт на А92, ДП - до 20 л, заправка по талонах - до 40 л.

OKKO – працюють цілодобово. На деяких АЗС мережі ліміт на бензин A-92, A-95 – не більше 30 л; Pulls95 – не більше 50 л. Для великогабаритного транспорту – ліміт ДП 100 л.

SOCAR – АЗС у Києві працюють за графіком 09:00 – 17:00, а також є дві заправки самообслуговування через SOCAR PAY.

KLO – немає обмежень літражу, готівковий та безготівковий розрахунок.

АЗС у Харкові

Харків протягом кількох тижнів перебуває під постійним обстрілом, тому кількість працюючих АЗС суттєво скоротилася.

Заправитися в місті можна на ОККО з 09:00 до 15:30. Діє ліміт: A-92, ДП, PULLS Diesel – до повного бака; А-95 - до 20 літрів.

Карта заправок України, де прямо зараз можна купити бензинЗаправки ОККО в Харкові (скріншот okko.ua)

Також відкрито заправки БРСМ-Нафта, Укрнафта, Motto. WOG у Харкові на даний момент працює тільки для спецтранспорту.

Заправки у Дніпрі

У Дніпрі працюють АЗС ОККО, WOG, SOCAR. На багатьох заправках WOG обслуговують тільки спецтранспорт, для цивільних авто діють обмеження: А92, ДП - до 20 л, заправка по талонах - до 40 л.

На ОККО у Дніпрі заправляють A-92, PULLS 95, ДП, PULLS Diesel – до повного бака; А-95 – для всіх до 20 літрів; за паливними картками та талонами - до повного бака.

Заправки у Запоріжжі

У Запоріжжі заправка WOG на Сонячному шосе працює з 08:00 до 19:00 з лімітами: А92, ДП - до 20 л, заправка по талонах - до 40 л. Решта АЗС компанії заправляють лише спецтранспорт.

На ОKKO у Запоріжжі діють обмеження A-92, PULLS 95, ДП, PULLS Diesel – до повного бака; А-95 – для всіх до 20 літрів; за паливними картами та талонами до повного бака; ГАЗ – без обмежень. Графік роботи заправок 08:00 – 18:00.

Карта заправок України, де прямо зараз можна купити бензинАЗС у Запоріжжі (скріншот opir.org)

АЗС у Львові

Заправки ОККО працюють у різних районах міста цілодобово. Обмеження:

  • A-92, PULLS 95, ДП, PULLS Diesel – до повного бака;
  • А-95 – для всіх до 20 літрів;
  • за паливними картками та талонами - до повного бака.

Режим роботи АЗС WOG у Львові залежить від комендантської години. На даний момент – з 07:00 до 22:00. Приймають оплату готівкою та банківською картою. Ліміти:

  • А92, ДП – до 20 л;
  • Інші види палива – без ліміту;
  • Заправка по талонах – ліміт до 40 л;
  • Паливна карта – згідно з лімітами картки;
  • Гаманець ПРАЙД – ліміт до 100 л;
  • Заправка дозволяється лише у бак авто.

Також у Львові можна заправити авто на АЗС мережі SOCAR. У місті та області працює 6 заправок. Доступно паливо NANO ДП, NANO 98, NANO 95, Diesel Nano Extro.

Нагадаємо, раніше ми публікували карту працюючих магазинів у Києві на даний момент.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЗС бензин
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі