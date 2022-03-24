Карта заправок Украины, где прямо сейчас можно купить бензин

Заправки в Украине продолжают работать во практически во всех крупных городах. Однако на данный момент владельцы авто сталкиваются с проблемой купить бензин в зоне активных боевых действий. Также на некоторых АЗС действуют ограничения по объемам топлива.

Онлайн-карта работающих АЗС и лимиты на заправках в разных регионах страны - об этом подробно в нашем материале ниже.

Где купить бензин в Украине

Посмотреть актуальную информацию о работающих АЗС Украины можно на онлайн-карте ресурса OPIR. Для этого необходимо установить фильтр "Топливо".

Cогласно карте, наибольшее количество заправок, где сейчас можно приобрести бензин, открыто в Киеве и западных областях страны.

График работы АЗС может зависеть от времени комендантского часа в конкретном городе. Также на карте указаны ограниченя по допустимым объемам отпускаемого топлива (при их наличии), доступные формы оплаты и режим работы для каждой заправки.

Заправки в Киеве

Список действующих АЗС столицы доступен в приложении "Киев Цифровой", а также на онлайн-карте.

В Киеве сейчас работают сети:

WOG - большинство заправок работают только для спецтранспорта. На остальных введен лимит на А92, ДТ - до 20 л, заправка по талонам - до 40 л.

OKKO - работают круглосуточно. На некоторых АЗС сети лимит на бензин A-92, A-95 - не более 30 л; Pulls95 - не более 50 л. Для крупногабаритного транспорта - лимит ДТ 100 л.

SOCAR - АЗС в Киеве работают по графику 09:00 - 17:00, а также есть две заправки самообслуживания через SOCAR PAY.

KLO - нет ограничений по литражу, наличный и безналичный расчет.

АЗС в Харькове

Харьков на протяжении нескольких недель находится под постоянными обстрелами, поэтому количество работающих АЗС существенно сократилось.

Заправиться в городе можно на ОККО c 09:00 до 15:30. Действует лимит:A-92, ДТ, PULLS Diesel - до полного бака; А-95 - до 20 литров.

Заправки ОККО в Харькове (скриншот okko.ua)

Открыты заправки БРСМ-Нафта, Укрнафта, Motto. WOG в Харькове на данный момент работает только для спецтранспорта.

Заправки в Днепре

В Днепре работают АЗС ОККО, WOG, SOCAR. На многих заправках WOG обслуживают только спецтранспорт, для гражданских авто действуют ограничения: А92, ДТ - до 20 л, заправка по талонам - до 40 л.

На ОККО в Днепре заправляют A-92, PULLS 95, ДП, PULLS Diesel - до полного бака; А-95 - для всех до 20 литров; по топливным картам и талонам - до полного бака.

Заправки в Запорожье

В Запорожье заправка WOG на Солнечном шоссе работает с 08:00 до 19:00 с лимитами: А92, ДТ - до 20 л, заправка по талонам - до 40 л. Остальные АЗС компании заправляют только спецтранспорт.

На ОKKO в Запорожье действуют ограничения A-92, PULLS 95, ДП, PULLS Diesel - до полного бака; А-95 - для всех до 20 литров; по топливным картам и талонам до полного бака; ГАЗ - без ограничений. График работы заправок 08:00 - 18:00.

АЗС в Запорожье (скриншот opir.org)

АЗС во Львове

Заправки ОККО работают в разный районах города круглосуточно. Ограничения:

A-92, PULLS 95, ДТ, PULLS Diesel - до полного бака;

А-95 - для всех до 20 литров;

по топливным картам и талонам - до полного бака.

Режим работы АЗС WOG во Львове зависит от комендантского часа. На данный момент - с 07:00 до 22:00. Принимают оплату наличными и банковской картой. Лимиты:

А92, ДТ – до 20 л;

Другие виды топлива – без лимита;

Заправка по талонам – лимит до 40 л;

Топливная карта - согласно лимитам карты;

Кошелек ПРАЙД – лимит до 100л;

Заправка разрешается только в бак авто.

Также во Львове можно заправить авто на АЗС сети SOCAR. В городе и области работает 6 заправок. Доступно топливо NANO ДТ, NANO 98, NANO 95,Diesel Nano Extro.