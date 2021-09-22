Карпати засипає першим снігом: яскраві фото і відео

"Станом на 08:35 22.09.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість, падає сніг. Вітер північно-західний 3-4 м/с. Температура навколишнього середовища -4°С", - йдеться в повідомленні.

Фото: у Карпатах йде сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)

У ДСНС також показали на відео, що відбувається зараз у горах.

Відео: сніг в Карпатах (facebook.com/ГСЧС)

Зазначимо, що вчора в горах температура повітря в горах знизилася до -6 градусів. Схили вкрилися памороззю.

Фото: Такими були Карпати 21 вересня (facebook.com/chornogora.rescue112)

Для довідки:

Унікальна обсерваторія "Білий слон" на горі Піп Іван Чорногірський в горах у Верховинському районі Івано-Франківської області - одним з найулюбленіших об'єктів туристів в Карпатах.

Колишня польська астрономічна і метеорологічна станція розташована на висоті більше двох кілометрів.

Будівництво обсерваторії почалося влітку 1936 року. Будівля зводилася переважно з місцевого будівельного матеріалу - каменю-пісковика, що здешевлювало і спрощувало будівництво. Робочу силу становили теж в основному жителі навколишніх сіл. Камінь на гору підвозили кіньми або несли в руках, на спині.

Сама станція працювала з 1938 по 1941 рік. За 80 років фундаменти і стіни будівлі збереглися в задовільному стані, хоча дерев'яні перекриття і дах потребує ремонту.

Сьогодні "Білий слон" - це найвисокогірніша будівля в Україні.