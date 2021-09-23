У Карпати прийшла справжня зима: вдарив мороз і засипало снігом

На одній з найвищих вершин Українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей почалася справжня зима. Вчора гору Піп Іван Чорногірський почало засипати снігом, а сьогодні там зберігається стійкий сніговий покрив. Вранці там було зафіксовано зниження температури до 5 градусів морозу.

Крім того, на вершині зараз сильний туман, сиро і дуже холодно.

"Станом на 8:20 23 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість. Вітер північно-східний 5-6 м / с. Температура навколишнього середовища -5 градусів", - сказано в повідомленні.

Карпати замело снігом (facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто відзначити, що вчора саму високу обсерваторію на горі Піп Іван Чорногірський замело снігом. Обсерваторія називається "Білий слон" і знаходиться вона на висоті більш як два кілометри. Ця будівля вважається найвисокогірнішою в Україні.