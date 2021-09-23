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У Карпати прийшла справжня зима: вдарив мороз і засипало снігом

Автор: Анна Шиканова

У Карпатах 23 вересня почалася справжня зима. На високогір'ї вже зафіксовані перші морози та сніговий покрив. Зараз в горах сильний туман і обмежена видимість.

Про це повідомили в Чорногорському гірському пошуково-рятувальному посту на сторінці в Facebook.

На одній з найвищих вершин Українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей почалася справжня зима. Вчора гору Піп Іван Чорногірський почало засипати снігом, а сьогодні там зберігається стійкий сніговий покрив. Вранці там було зафіксовано зниження температури до 5 градусів морозу.

Крім того, на вершині зараз сильний туман, сиро і дуже холодно.

"Станом на 8:20 23 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість. Вітер північно-східний 5-6 м / с. Температура навколишнього середовища -5 градусів", - сказано в повідомленні.

Карпати замело снігом (facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто відзначити, що вчора саму високу обсерваторію на горі Піп Іван Чорногірський замело снігом. Обсерваторія називається "Білий слон" і знаходиться вона на висоті більш як два кілометри. Ця будівля вважається найвисокогірнішою в Україні.

Як повідомляють синоптики, похолодання триватиме в Україні недовго і вже до кінця тижня в більшості регіонів країни температура повітря прогріється до + 17 +20 градусів вдень, і від +7 до + 11 вночі. У горах буде трохи прохолодніше, проте морози швидше за все відступлять.

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Карпаты