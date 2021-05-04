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Карпати на початку травня засипає снігом: вдарив мороз - 3

Новость на русском → Вівторок 04 травня 2021 14:50
Карпати на початку травня засипає снігом: вдарив мороз - 3 Фото: у Карпатах у травні лежить сніг (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Україну продовжує засипати снігом навіть на початку травня. Так, наприклад, 4 травня в Карпатах продовжує йти сніг, а температура повітря знизилася до -3 градусів морозу.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook.

Гори все ще припорошені снігом, а зима зовсім не поспішає йти.

"Станом на 11:00, 04.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 9 м/с. Температура повітря -3 градуси", - сказано в повідомленні.

Карпати на початку травня засипає снігом: вдарив мороз - 3

У Карпатах 4 травня лежить сніг (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

У коментарях користувачі мережі відзначають, що до кінця червня погода в Карпатах налагодиться.

Відзначимо, що синоптики раніше попереджали, що вночі 4 і 5 травня в північних і центральних областях України на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3 градусів. Заморозки також прогнозуються 4 травня в західних, а 5 травня в східних, Запорізькій та Херсонській областях.

Як ми раніше писали, УЗ призначила ще один потяг до Карпат, перший рейс запланований на травневі свята.

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