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У Карпатах блискавка вбила молодого туриста: трагедії можна було уникнути

STYLERПодії    13.06.2020 - 22:48
У Карпатах блискавка вбила молодого туриста: трагедії можна було уникнути
У Карпатах блискавка вбила туриста (ілюстративне фото: flickr.com)

У Карпатах зник турист після сильної грози, і сьогодні його знайшли мертвим

У Карпатах загинув 26-річний турист зі Львова від прямого попадання блискавки. Трагедія сталася на горі Грофа недалеко від селища Осмолода Рожнятівського району Івано-Франківській області.

Сьогодні рятувальники виявили тіло львів'янина без ознак життя і здійснили заходи з транспортування. Про це 13 червня передали в місцевому Управлінні ДСНС у Facebook.

Зазначається, що вчора пізно ввечері до Осмолодського пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення про те, що під час сходження двох туристів зі Львова на гору Грофа в селищі Осмолода почалася гроза, в результаті якої вони втратили між собою зв'язок і розійшлися.

Один з них прибув у заздалегідь обумовлене місце зустрічі, а іншого не було.

Після цього почалися пошуково-рятувальна операція. На жаль, вранці пошуки хлопця закінчилися з трагічним результатом.

Як наголошує гірський рятувальник Віктор Худяк, цієї смерті могло не бути, і хлопці самі наразили себе на небезпеку.

"Туристи проігнорували елементарні правила безпеки в горах", - написав він у своєму Facebook.

Сходження розпочали після 20:00 з будиночку між горою Грофа і Кінь Грофецький. Речі залишили в будинку. Перед цим пройшла потужна гроза.

"Вже о 20:30-21:00 видно було наближення наступної бурі. Хмари згущалися і чутно грім, я за цим спостерігав з с.Осмолода. Близько 21:30 гроза вже наблизилася до г. Грофа... а далі був дзівнок до рятувальників, приблизно о 23:00 і пояснення туриста, що товариш не повернувся, а його відкинуло блискавкою в сторону, після чого він зійшов до будинку. Сьогодні рятувальники знайшли тіло загиблого з явними ураженнями блискавки, на віддалі 10-15 м від вершини", - докладно розповів він про подію.

У Карпатах блискавка вбила молодого туриста: трагедії можна було уникнутиУ Карпатах блискавка вбила молодого туриста: трагедії можна було уникнути

У Карпатах загинув турист від удару блискавки (Фото з Facebook-сторінки "Туристичні Карпати")

Нагадаємо, що днями під час буревію у Львівській області загинула жінка.

Раніше повідомлялося, що близько місяця назад у Миколаївській області від удару блискавки помер підліток.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Карпатымолниятуристыстихийное бедствие
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